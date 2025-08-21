Enrique Otero: “Vamos a poner un freno a los abusos del poder”

Camino a las elecciones provinciales del 7 de septiembre, el candidato a diputado por La Plata de Valores Republicanos, Enrique Otero, visitó los estudios de EL DIA y advirtió que desde su espacio buscarán “defender los principios”, “recuperar la confianza en las instituciones” y “ponerle un freno a los abusos del poder”.

En ese sentido, adelantó que, en caso de llegar a la Legislatura, trabajará en proyectos de control más estricto de la gestión pública y que apunten a “transparentar el manejo de los recursos del Estado”.

Mientras reforzó: “Necesitamos legisladores que tengan el coraje de defender principios y valores”, y enfatizó: “La política no puede ser solo una pelea por cargos, tiene que ser un compromiso con la gente que sufre la inflación, la inseguridad y la falta de oportunidades”.

Por último, Otero subrayó la importancia de defender a las familias y a los trabajadores, al sostener que los legisladores “tenemos que estar del lado de quienes trabajan y producen”.