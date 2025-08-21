Ricardo Bayés: “Queremos un Concejo más cerca de la gente”

A poco más de dos semanas para las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, el primer candidato a concejal platense por Unión Liberal, Ricardo Bayés, anticipó que su propuesta pasa por contribuir a un Concejo Deliberante que esté “más cerca de la gente y menos atado a la política de escritorio”.

Durante una entrevista en los estudios de EL DIA, planteó la necesidad de “abrir las puertas del Concejo, que la gente vea qué se discute y cómo se vota. La política no puede seguir siendo un club cerrado”, dijo y que Unión Liberal llegó “para marcar una diferencia clara con la vieja dirigencia”.

Además, sostuvo que “el vecino necesita que lo escuchen y que se trabaje en soluciones concretas, no en discursos vacíos”, a la par que enumeró: “Hay barrios con problemas de iluminación, calles rotas y falta de seguridad. Eso no se resuelve desde una oficina”.

También le habló a los comerciantes, a los que, dijo, “hay que darles alivio impositivo y apoyo real”.