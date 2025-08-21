Estudiantes vs Flamengo: cuándo se juegan los cuartos de final de la Copa Libertadores, dónde se define la serie y las estrellas del Mengao

Estudiantes sufrió pero se quedó con la serie ante Cerro Porteño y se metió en los cuartos de final de la Copa Libertadores y ahora se las verá con Flamengo, que anoche derrotó 2-0 a Inter de Porto Alegre como visitante.

Lo cierto es que el Pincha enfrentará al Mengao, que se transformó en uno de los granes candidatos a quedarse con el trofeo continental. Y uno de los argumentos es que incorporó a grandes figuras de Europa, por lo que irá con todo para lograr su objetivo.

Sobre el choque entre Estudiantes y Flamengo se sabe que ida será en Rio de Janeiro y la vuelta, en UNO.

Estudiantes vs Flamengo: cuándo se juegan los cuartos de final de la Libertadores

Respecto a la fecha en que se jugarán los encuentros, se espera la confirmación de la grilla de los Cuartos por parte de Conmebol. Lo que está confirmado es que la ida se jugará en Rio de Janeiro en la semana del 16 de septiembre, mientras que siete días más tarde se disputará la vuelta en UNO.

Cabe recordar que el martes, Vélez fue el primer clasificado a cuartos de final tras imponerse 2-0 a Fortaleza, bajo un diluvio. Su próximo rival será Racing, que dio vuelta la serie ante Peñarol al ganarle por 3-1 de manera agónica. Este primer cruce será en Liniers y la vuelta en Avellaneda. En tanto que este jueves River recibirá a Libertad después del 0-0 en Asunción y el que pase, seguramente se las verá con Palmeiras, que espera por Universitario tras el 4-0 en Lima. El otro cruce de cuartos será entre San Pablo (eliminó por penales a Atlético Nacional) y el ganador de Liga de Quito-Botafogo (en la ida, los brasileños ganaron 1-0 como locales).

Cabe destacar que este año la gran final se disputará el sábado 29 de noviembre en Lima, en Perú.

Flamengo, un equipo de estrellas

Como quedó dicho, el elenco brasileño llega como favorito y no hay dudas de que es uno de los protagonistas de la Copa Libertadores. Si bien comenzó de menor a mayor en el certamen, donde fue derrotado por Central Córdoba en el Maracaná, levantó su nivel con el correr de los partidos.

Para colmo, incorporó jugadores de mucha jerarquía y top de Europa en este mercado de pases, luego de la histórica venta de Gerson al Zenit de Rusia en 25 millones de euros. También vendió en 15 millones de la misma moneda a Carlos Alcaraz al Everton.

Uno de los grandes nombres que incorporó fue Jorginho, ex volante del Arsenal y el Chelsea, que arribó sin costo de transferencia. Después, también sumó a Emerson Royal desde el Milan, por el cuál gastó 9 millones de euros; Samuel Lino, el extremo proveniente del Atlético Madrid, por el cuál abonó 25 millones de euros y después también trajo a Saúl Iñiguez en condición de libre, tras su paso por el Atlético Madrid y el Sevilla.