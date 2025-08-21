Estudiantes vs Flamengo: cuándo se juegan los cuartos de final de la Copa Libertadores, dónde se define la serie y las estrellas del Mengao

Los García Furfaro, presos: giro clave en la causa por el fentanilo mortal
Los García Furfaro, presos: giro clave en la causa por el fentanilo mortal
Estudiantes vs Flamengo: cuándo se juegan los cuartos, dónde se define la serie y las estrellas del Mengao
VIDEOS Y FOTOS.- Infierno en Avellaneda: batalla campal, heridos graves y más de 90 detenidos en Independiente Vs. la "U" de Chile
Qué se sabe del hombre que cayó de un edificio del centro de La Plata: "Dio señales"
Jueves sin clases en colegios y facultades de la UNLP por otro paro docente
Cordón verde: detectan casi 2.300 campos activos en nuestra región
Recordando a las víctimas del terrorismo: un día para no olvidar
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
Gimnasia vs San Martín (SJ): volvería Silva Torrejón y Orfila evalúa cambiar el esquema táctico
Nico Vázquez se fue de la casa que compartía con Gimena Accardi: los detalles de su nueva vida
Tras la ciclogénesis, en La Plata sale el sol pero ¿vuelven las lluvias?: día por día, cómo sigue el tiempo
Denuncia penal a un procurador de La Plata por vender “espejitos de colores”
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
Demolición y vidas paralizadas: entre el cerco y la peregrinación vecinal
En Arturo Seguí talaron un árbol añejo y generó un conflicto vecinal
Confirmado: Milei echó a Spagnuolo, titular de la Agencia de Discapacidad, por el escándalo de los audios
Los números de la suerte del jueves 21 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
El Senado también va por más: Garrahan y las universidades, en agenda
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Las confirmaciones de la Conmebol para la nueva fase del torneo continental
Escuchar esta nota
Estudiantes sufrió pero se quedó con la serie ante Cerro Porteño y se metió en los cuartos de final de la Copa Libertadores y ahora se las verá con Flamengo, que anoche derrotó 2-0 a Inter de Porto Alegre como visitante.
Lo cierto es que el Pincha enfrentará al Mengao, que se transformó en uno de los granes candidatos a quedarse con el trofeo continental. Y uno de los argumentos es que incorporó a grandes figuras de Europa, por lo que irá con todo para lograr su objetivo.
Sobre el choque entre Estudiantes y Flamengo se sabe que ida será en Rio de Janeiro y la vuelta, en UNO.
Respecto a la fecha en que se jugarán los encuentros, se espera la confirmación de la grilla de los Cuartos por parte de Conmebol. Lo que está confirmado es que la ida se jugará en Rio de Janeiro en la semana del 16 de septiembre, mientras que siete días más tarde se disputará la vuelta en UNO.
Cabe recordar que el martes, Vélez fue el primer clasificado a cuartos de final tras imponerse 2-0 a Fortaleza, bajo un diluvio. Su próximo rival será Racing, que dio vuelta la serie ante Peñarol al ganarle por 3-1 de manera agónica. Este primer cruce será en Liniers y la vuelta en Avellaneda. En tanto que este jueves River recibirá a Libertad después del 0-0 en Asunción y el que pase, seguramente se las verá con Palmeiras, que espera por Universitario tras el 4-0 en Lima. El otro cruce de cuartos será entre San Pablo (eliminó por penales a Atlético Nacional) y el ganador de Liga de Quito-Botafogo (en la ida, los brasileños ganaron 1-0 como locales).
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO. ”Pedí perdón”: barras de Independiente golpearon a dos hinchas chilenos y los obligaban a pedir perdón como en la cárcel
Cabe destacar que este año la gran final se disputará el sábado 29 de noviembre en Lima, en Perú.
Como quedó dicho, el elenco brasileño llega como favorito y no hay dudas de que es uno de los protagonistas de la Copa Libertadores. Si bien comenzó de menor a mayor en el certamen, donde fue derrotado por Central Córdoba en el Maracaná, levantó su nivel con el correr de los partidos.
Para colmo, incorporó jugadores de mucha jerarquía y top de Europa en este mercado de pases, luego de la histórica venta de Gerson al Zenit de Rusia en 25 millones de euros. También vendió en 15 millones de la misma moneda a Carlos Alcaraz al Everton.
Uno de los grandes nombres que incorporó fue Jorginho, ex volante del Arsenal y el Chelsea, que arribó sin costo de transferencia. Después, también sumó a Emerson Royal desde el Milan, por el cuál gastó 9 millones de euros; Samuel Lino, el extremo proveniente del Atlético Madrid, por el cuál abonó 25 millones de euros y después también trajo a Saúl Iñiguez en condición de libre, tras su paso por el Atlético Madrid y el Sevilla.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí