Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Súper Cartonazo de $9.000.000! Hoy pedí la tarjeta gratis con el diario EL DIA

Deportes

Estudiantes vs Flamengo: cuándo se juegan los cuartos de final de la Copa Libertadores, dónde se define la serie y las estrellas del Mengao

Las confirmaciones de la Conmebol para la nueva fase del torneo continental

Estudiantes vs Flamengo: cuándo se juegan los cuartos de final de la Copa Libertadores, dónde se define la serie y las estrellas del Mengao
21 de Agosto de 2025 | 07:59

Escuchar esta nota

Estudiantes sufrió pero se quedó con la serie ante Cerro Porteño y se metió en los cuartos de final de la Copa Libertadores y ahora se las verá con Flamengo, que anoche derrotó 2-0 a Inter de Porto Alegre como visitante.

Lo cierto es que el Pincha enfrentará al Mengao, que se transformó en uno de los granes candidatos a quedarse con el trofeo continental. Y uno de los argumentos es que incorporó a grandes figuras de Europa, por lo que irá con todo para lograr su objetivo.

Sobre el choque entre Estudiantes y Flamengo se sabe que ida será en Rio de Janeiro y la vuelta, en UNO.

Estudiantes vs Flamengo: cuándo se juegan los cuartos de final de la Libertadores

Respecto a la fecha en que se jugarán los encuentros, se espera la confirmación de la grilla de los Cuartos por parte de Conmebol. Lo que está confirmado es que la ida se jugará en Rio de Janeiro en la semana del 16 de septiembre, mientras que siete días más tarde se disputará la vuelta en UNO.

 

Cabe recordar que el martes, Vélez fue el primer clasificado a cuartos de final tras imponerse 2-0 a Fortaleza, bajo un diluvio. Su próximo rival será Racing, que dio vuelta la serie ante Peñarol al ganarle por 3-1 de manera agónica. Este primer cruce será en Liniers y la vuelta en Avellaneda. En tanto que este jueves River recibirá a Libertad después del 0-0 en Asunción y el que pase, seguramente se las verá con Palmeiras, que espera por Universitario tras el 4-0 en Lima. El otro cruce de cuartos será entre San Pablo (eliminó por penales a Atlético Nacional) y el ganador de Liga de Quito-Botafogo (en la ida, los brasileños ganaron 1-0 como locales).

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. ”Pedí perdón”: barras de Independiente golpearon a dos hinchas chilenos y los obligaban a pedir perdón como en la cárcel 

LE PUEDE INTERESAR

Terror en Avellaneda: el impactante video del momento en que un hincha de la U cae al vacío

Cabe destacar que este año la gran final se disputará el sábado 29 de noviembre en Lima, en Perú.

Flamengo, un equipo de estrellas

Como quedó dicho, el elenco brasileño llega como favorito y no hay dudas de que es uno de los protagonistas de la Copa Libertadores. Si bien comenzó de menor a mayor en el certamen, donde fue derrotado por Central Córdoba en el Maracaná, levantó su nivel con el correr de los partidos.

Para colmo, incorporó jugadores de mucha jerarquía y top de Europa en este mercado de pases, luego de la histórica venta de Gerson al Zenit de Rusia en 25 millones de euros. También vendió en 15 millones de la misma moneda a Carlos Alcaraz al Everton.

Uno de los grandes nombres que incorporó fue Jorginho, ex volante del Arsenal y el Chelsea, que arribó sin costo de transferencia. Después, también sumó a Emerson Royal desde el Milan, por el cuál gastó 9 millones de euros; Samuel Lino, el extremo proveniente del Atlético Madrid, por el cuál abonó 25 millones de euros y después también trajo a Saúl Iñiguez en condición de libre, tras su paso por el Atlético Madrid y el Sevilla.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Estudiantes sufrió mucho pero igual se metió en cuartos de final de la Copa Libertadores

Lo mejor del Pincha fue la victoria en Paraguay, ya que ayer jugó muy flojo

Domínguez: “Jugamos apresurados, pero estuvimos lúcidos”

Cuántas veces jugó Estudiantes los Cuartos
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Los García Furfaro, presos: giro clave en la causa por el fentanilo mortal

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Cerro Porteño

Terror en Avellaneda: el impactante video del momento en que un hincha de la U cae al vacío

Gimnasia vs San Martín (SJ): volvería Silva Torrejón y Orfila evalúa cambiar el esquema táctico

Tras la ciclogénesis, en La Plata sale el sol pero ¿vuelven las lluvias?: día por día, cómo sigue el tiempo

Qué se sabe del hombre que cayó de un edificio del centro de La Plata: "Dio señales"

Denuncia penal a un procurador de La Plata por vender “espejitos de colores”

Un dato dispara alarmas en Provincia
+ Leidas

VIDEO. Caos, heridos graves y una noche de terror: Independiente vs U. de Chile, suspendido

Un dato dispara alarmas en Provincia

Estudiantes sufrió mucho pero igual se metió en cuartos de final de la Copa Libertadores

VIDEOS Y FOTOS.- Infierno en Avellaneda: batalla campal, heridos graves y más de 90 detenidos en Independiente Vs. la "U" de Chile

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Cerro Porteño

Qué se sabe del hombre que cayó de un edificio del centro de La Plata: "Dio señales"

“Homo Argentum”: Campanella se metió en la polémica

El titular de la Agencia de Discapacidad fue echado tras un presunto pedido de coimas
Últimas noticias de Deportes

La génesis de la barbarie: así comenzó el infierno de Avellaneda que dejó heridos, detenidos y un partido cancelado

VIDEO. ”Pedí perdón”: barras de Independiente golpearon a dos hinchas chilenos y los obligaban a pedir perdón como en la cárcel 

Terror en Avellaneda: el impactante video del momento en que un hincha de la U cae al vacío

VIDEOS Y FOTOS.- Infierno en Avellaneda: batalla campal, heridos graves y más de 90 detenidos en Independiente Vs. la "U" de Chile
La Ciudad
Tras la ciclogénesis, en La Plata sale el sol pero ¿vuelven las lluvias?: día por día, cómo sigue el tiempo
¡Súper Cartonazo de $9.000.000! Hoy pedí la tarjeta gratis con el diario EL DIA
Demolición y vidas paralizadas: entre el cerco y la peregrinación vecinal
Cordón verde: detectan casi 2.300 campos activos en nuestra región
Jueves sin clases en colegios y facultades de la UNLP por otro paro docente
Policiales
VIDEO. ”Pedí perdón”: barras de Independiente golpearon a dos hinchas chilenos y los obligaban a pedir perdón como en la cárcel 
Terror en Avellaneda: el impactante video del momento en que un hincha de la U cae al vacío
Los García Furfaro, presos: giro clave en la causa por el fentanilo mortal
Denuncia penal a un procurador de La Plata por vender “espejitos de colores”
Qué se sabe del hombre que cayó de un edificio del centro de La Plata: "Dio señales"
Espectáculos
Sorpresivo regreso: nuevo romance entre Fito Páez y Julia Mengolini, tras su reciente separación
Particular opinión de Graciela Alfano sobre la infidelidad de Gimena Accardi: “Es fabuloso”
Nico Vázquez se fue de la casa que compartía con Gimena Accardi: los detalles de su nueva vida
“Homo Argentum”: Campanella se metió en la polémica
“Haz que regrese”: Sally Hawkins, transformada
Política y Economía
Confirmado: Milei echó a Spagnuolo, titular de la Agencia de Discapacidad, por el escándalo de los audios
VIDEO.- Tensión por los vetos, entre rechazos y validación
La pérdida de aliados ante un veto con impacto social
Revuelo por un pedido de coimas: echarían al titular de Discapacidad
Una marcha al pulso de lo que pasaba en Diputados

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla