Información General |Cerca del 50 % de TNA

Plazos fijos, cuánto hay que depositar hoy jueves 21 de agosto para ganar $1.000.000 en 30 días: las mejores tasas

Plazos fijos, cuánto hay que depositar hoy jueves 21 de agosto para ganar $1.000.000 en 30 días: las mejores tasas
21 de Agosto de 2025 | 09:13

Escuchar esta nota

El plazo fijo en Argentina sigue siendo una de las alternativas más buscadas para resguardar ahorros frente a la inflación y la volatilidad del dólar.

Este jueves 21 de agosto de 2025, los bancos ofrecen tasas nominales anuales (TNA) muy dispares, que van del 25% al 46%, y que determinan cuánto dinero hay que invertir para conseguir un interés de $1.000.000 en solo 30 días.

¿Cuánto hay que invertir para ganar $1 millón con un plazo fijo?

La ganancia de un plazo fijo se calcula aplicando la fórmula:

Interés = Capital × (TNA/100) × (30/365)

De esta manera:

Con 46% TNA, se necesitan unos $26,4 millones.

Con 44% TNA, el capital requerido asciende a $27,6 millones.

Con 31% TNA, se requieren más de $39 millones.

Con 25% TNA, el monto trepa a $48,7 millones.

Plazos fijos: tasas banco por banco al jueves 21 de agosto

Estas son las tasas de interés y el capital necesario para obtener $1.000.000 en 30 días, según datos de este jueves 21 de agosto:

Banco Nación – 44% TNA → $27,65 millones.

Banco Provincia – 39% TNA → $31,18 millones.

Banco Ciudad – 31% TNA → $39,25 millones.

Banco Santander – 35% TNA → $34,78 millones.

Banco Galicia – 43% TNA → $28,28 millones.

BBVA – 40% TNA → $30,37 millones.

Banco Macro – 38% TNA → $31,96 millones.

Banco Credicoop – 42% TNA → $28,96 millones.

ICBC – 42,85% TNA → $28,37 millones.

Banco Hipotecario – 45,5% TNA → $26,74 millones.

Banco Provincia de Tierra del Fuego – 46% TNA → $26,44 millones.

Banco VOII – 46% TNA → $26,44 millones.

Reba – 46% TNA → $26,44 millones.

Banco BICA – 45% TNA → $27,02 millones.

Banco Masventas – 25% TNA → $48,67 millones.

Mejores y peores opciones de plazo fijo en Argentina

- Mejores tasas: los bancos con 46% TNA (Reba, VOII y Provincia de Tierra del Fuego) y el Hipotecario con 45,5% son los que menos capital exigen para llegar a $1 millón de intereses.

- Bancos tradicionales: Nación, Provincia, Galicia y BBVA se ubican en un rango de 38% a 44% TNA, lo que demanda entre $27 y $32 millones de inversión.

- Menores tasas: el caso más bajo es Banco Masventas (25% TNA), que requiere casi $49 millones para obtener la misma renta.

Cabe destacar que el plazo fijo en pesos sigue siendo una herramienta segura, pero el rendimiento depende en gran medida de la entidad elegida. La diferencia entre un banco que paga 46% TNA y otro que ofrece 25% TNA puede representar más de $22 millones de capital extra para obtener el mismo resultado. A la hora de invertir, comparar las tasas de interés de cada banco es clave para maximizar la rentabilidad en un contexto económico desafiante.

La Ciudad
Tras la ciclogénesis, en La Plata sale el sol pero ¿vuelven las lluvias?: día por día, cómo sigue el tiempo
¿Paso o no paso? El nuevo semáforo de La Plata que ya encendió dudas de automovilistas
¡Súper Cartonazo de $9.000.000! Hoy pedí la tarjeta gratis con el diario EL DIA
Demolición y vidas paralizadas: entre el cerco y la peregrinación vecinal
Cordón verde: detectan casi 2.300 campos activos en nuestra región
Deportes
El hincha de la "U" que cayó de la tribuna, muy grave: uno por uno, la salud de los chilenos heridos en Avellaneda
VIDEO.- El presidente de Independiente, Néstor Grindetti: "Se tomaron las precauciones lógicas"
Lo que dijo el presidente de Chile, Gabriel Boric, por el caos en Avellaneda
La génesis de la barbarie: así comenzó el infierno de Avellaneda que dejó heridos, detenidos y un partido cancelado
Estudiantes vs Flamengo: cuándo se juegan los cuartos, dónde se define la serie y las estrellas del Mengao
Policiales
El clan Furfaro ya está en La Plata para declarar por el fentanilo contaminado: uno por uno, quiénes son los detenidos
VIDEO. ”Pedí perdón”: barras de Independiente golpearon a dos hinchas chilenos y los obligaban a pedir perdón como en la cárcel 
Terror en Avellaneda: el impactante video del momento en que un hincha de la U cae al vacío
Los García Furfaro, presos: giro clave en la causa por el fentanilo mortal
Denuncia penal a un procurador de La Plata por vender “espejitos de colores”
Espectáculos
Divorcio millonario: una verdadera fortuna en juego por la separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis
Nico Vázquez y Gimena Accardi: los detalles de la firma del divorcio y la separación de bienes
Sorpresivo regreso: nuevo romance entre Fito Páez y Julia Mengolini, tras su reciente separación
Particular opinión de Graciela Alfano sobre la infidelidad de Gimena Accardi: “Es fabuloso”
Nico Vázquez se fue de la casa que compartía con Gimena Accardi: los detalles de su nueva vida

