Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Súper Cartonazo de $9.000.000! Hoy pedí la tarjeta gratis con el diario EL DIA

Información General

Diputados aprobó cambiar el huso horario para ahorrar energía: qué implica y cuándo se aplicaría

Ahora la iniciativa pasa al Senado

Diputados aprobó cambiar el huso horario para ahorrar energía: qué implica y cuándo se aplicaría
21 de Agosto de 2025 | 09:07

Escuchar esta nota

La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley para cambiar el huso horario de Argentina durante el invierno para que amanezca mas temprano, con la finalidad de ahorrar energía.

La iniciativa fue aprobada con 151 a favor y 66 en contra y 8 abstenciones deberá ser tratada en el Senado para que sea ley.

Si se aprueba el cambio tiene como objetivo alinear el horario nacional con la luz solar y reducir el consumo de energía eléctrica artificial.

El proyecto consensuado en base a las iniciativas de los diputados de la UCR Julio Cobos, de Inovación Federal, Pamela Calletti, de UxP, Gisela Marziotta, y de Encuentro Federal, Oscar Agost Carrreño, fija que se establece como hora oficial en todo el territorio del país “la del huso horario de cuatro (4) horas al Oeste del meridiano de Greenwich, en concordancia con la que le corresponde a la República Argentina dentro del Sistema Internacional de los Husos Horarios”.

“Establézcase la hora correspondiente al huso horario de tres (3) horas al Oeste de meridiano de Greenwich durante la época correspondiente al periodo estival, atendiendo a razones debidamente justificadas que así lo aconsejen”, señala el texto aprobado.

También fija que el período invernal comenzará el primer domingo de abril a las cero (00:00) hora, y el período estival, el primer domingo de septiembre de cada año a la cero (00:00) hora".

LE PUEDE INTERESAR

Ni hombres, ni presiones sociales, ni estrés: las comunidades 100% femeninas florecen en China

LE PUEDE INTERESAR

¿Por qué ANMAT prohibió el uso, comercialización y distribución del medicamento Ozempic?

El proyecto señala que el Gobierno nacional invitará a los países integrantes del MERCOSUR a establecer sus horas oficiales, dentro de sus respectivos husos horarios, coordinando sus fechas de modificación a fin de facilitar, entre otras, las relaciones de sus actividades comerciales, bursátiles, bancarias y de transporte. 

También fija que el Poder Ejecutivo, a través de la autoridad de aplicación que designe, realizará periódicamente los estudios pertinentes que permitan evaluar las consecuencias de la implementación del cambio de la hora oficial.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

+ Leidas

VIDEOS Y FOTOS.- Infierno en Avellaneda: batalla campal, heridos graves y más de 90 detenidos en Independiente Vs. la "U" de Chile

VIDEO. Caos, heridos graves y una noche de terror: Independiente vs U. de Chile, suspendido

Un dato dispara alarmas en Provincia

Estudiantes vs Flamengo: cuándo se juegan los cuartos, dónde se define la serie y las estrellas del Mengao

Qué se sabe del hombre que cayó de un edificio del centro de La Plata: "Dio señales"

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Cerro Porteño

Estudiantes sufrió mucho pero igual se metió en cuartos de final de la Copa Libertadores

Tras la ciclogénesis, en La Plata sale el sol pero ¿vuelven las lluvias?: día por día, cómo sigue el tiempo
Últimas noticias de Información General

Ni hombres, ni presiones sociales, ni estrés: las comunidades 100% femeninas florecen en China

¿Por qué ANMAT prohibió el uso, comercialización y distribución del medicamento Ozempic?

Los números de la suerte del sábado 16 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco

Los números de la suerte del viernes 15 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla