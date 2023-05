La deuda con Pellegrino y el próximo mercado de pases, las preocupaciones de la dirigencia

Son tiempos de ojeadores y posibles ofertas por juveniles que han mostrado un muy buen nivel. Pasa en cada mercado, esta vez potenciado por la disputa de la Copa del Mundo Sub 20 en nuestro país, con La Plata como la subsede con más partidos. Pero, al mismo tiempo, más allá de un receso en el cual Gimnasia necesita vender a algún futbolista de su semillero (cosa que no sucede desde Maxi Meza, porque José Paradela llegó formado al club) para poder reforzar el plantel y funcionar naturalmente como institución, la realidad es que no se pueden ignorar las deudas, con el expresidente Gabriel Pellegrino como principal acreedor.

En su momento, el acuerdo era que ante la venta de un jugador se fuesen saldando los mutuos, cosa que finalmente no sucedió. Hay una deuda con el exvicepresidente Jorge Reina, quien ya se comunicó en su momento con la actual gestión y les dio tiempo, más allá de la existencia de un convenio publicitario (del cual se ha descontado dinero) y de que parte de la obra de la Tribuna Basile se hizo con dinero suyo que a su devolución dentro del fideicomiso servirá para seguir la obra hacia la tribuna del Bosque. Reina, al igual que otros acreedores menores, no han recibido dinero en efectivo devuelto por el club.

Al margen de otros apellidos, la acreencia mayor es la de Gabriel Pellegrino, a quien el club le debe una suma que ronda los 4 millones y medio de dólares. Después de la movida del verano con la cesión de derechos de TV que luego fue anulada, el diálogo entre las partes está roto aunque hubo algún tipo de reclamo informal por intermedio de abogados.

Sobre la deuda con Pellegrino: “No podés querer cobrar en 3 meses lo que pusiste en 6 años”

Sin embargo, ante la posibilidad de la transferencia de uno o dos jugadores en el próximo mercado, la actual dirigencia deberá expresar algún tipo de intencionalidad de pago.

Al respecto, el titular mens sana Marino Cowen declaró que “para fin de mes tenemos una audiencia en el marco del concurso con la parte legal que representa al expresidente. Ahí veremos como se dan los pasos, que exigencia hay y que podemos ofrecer nosotros. La idea es honrar las deudas pero en la medida de las posibilidades del club: vos no podés pretender cobrar en tres meses lo que pusiste en seis años”.

DE VENTAS Y REFUERZOS

Ignacio Miramón, Alan Lescano y Benjamín Domínguez son los jugadores de Gimnasia por los que más preguntan tanto clubes nacionales como extranjeros. Al menos uno de ellos dejará el club en el próximo mercado de pases.

Para el presidente Cowen “todo dependerá de las ofertas. Si el mercado te viene con tres ofertas de 10 millones de dólares salvás al club de acá a la eternidad. Hay otros jugadores como Felipe Sánchez, Durso, Steimbach, por lo que han preguntado. Analizaremos vender cuando la plata nos sirva y no resintamos el equipo o haya un reemplazo dentro del club hoy al alcance”.

Más allá de que pueden surgir reemplazantes en algunos puestos (hay una gran expectativa con Nicolás Sánchez para el lugar de Nacho Miramón, hoy con la gran vidriera del Mundial que lo hace apetecible para varios mercados) la idea es reforzar al plantel después de haber levantado las inhibiciones que impidieron incorporaciones desde hace casi un año. Y siempre ronda la idea del regreso de futbolistas nacidos en el Lobo. “La idea es que se empiece a hablar de Gimnasia como escuela deportiva y de vida. Hoy el exjugador tiene un trato diferente en el club. Tenemos diálogo con todos los exjugadores que están en actividad y en la medida que se ajusten a la pretensión de Chirola para ciertos lugares, si pueden venir, van a a venir. Nadie le va a cerrar las puertas a un “Pata” Castro o a un Pablo De Blasis. En la medida que se pueda, que ellos tengan ganas, que su momento deportivo lo amerite”, declaró al respecto el titular albiazul.

Es obvio que los próximos 60 días van a ser muy movidos en torno al armado del plantel, aunque la idea es no cer en viejas equivocaciones e incorporar lo que asome como necesidad y/o salto de calidad para las necesidades de Sebastián Romero.