Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

8

SANTIAGO NÚÑEZ

UNA MURALLA

El pibe tuvo uno de sus mejores partidos en Estudiantes. En un terreno complejo como lo es Brasil, cumplió con creces. En el segundo tiempo, con el equipo algo retrasado, ganó todos sus duelos.

7

SAPPA RESPONDIÓ CON CRECES

Pese a las pocas chances que tuvo hasta el momento, Sappa no dejó dudas. Tuvo dos tapadas fundamentales para mantener su arco en cero. Gran noche, lo mismo que Lollo.

5

M. GODOY NO TERMINA DE DESPEGAR

Si bien no hubo rendimientos flojos ayer en el Pincha, la entrada de Matías Godoy no pesó como el partido precisaba. Aún con espacios, el ex Talleres no logró lastimar a Bragantino.

5

ORTEGA, CON MUCHAS DUDAS

El colombiano dejó muchas dudas en las denominadas “chiquitas”. No tuvo grandes polémicas, es cierto, pero tampoco llevó el trámite con un mismo criterio para los dos equipos.

Daniel Sappa (7)

Tras un primer tiempo en el que poco lo llamaron a aparecer, en el complemento respondió y muy bien. Dos tapadas providenciales para mantener el cero y muy seguro en los centros. Gran presentación.

Leonardo Godoy (6)

Muy activo por su costado, en lo que ya es una marca registrada. Le comió la espalda a Capixaba en todo momento en la etapa inicial. En el segundo, con el equipo más replegado, no pasó tanto.

Santiago Núñez (8)

Muy sólido lo del pibe, que sigue sumando minutos, rodaje y rendimientos convincentes. Hasta se dio el lujo de aparecer en ataque, tomarse un tiempo y enviar un centro con mucho veneno en la primera parte. En la segunda no perdió un duelo.

Luciano Lollo (7)

Firme otra vez en el fondo. Atento a los cruces y los relevos. Sigue dejando en claro que el esquema lo favorece y mucho. Su mejor momento en el club.

Zaid Romero (6)

Otro de los que sigue en alza en una zaga que se afianza partido a partido. Le costó un poco el complemento, donde alternó buenas y malas.

Gastón Benedetti (6)

Pasó con mucho criterio en la etapa inicial. Tuvo un remate de derecha que generó peligro para Cleiton. Bajó un poco en el segundo tiempo.

Fernando Zuqui (6)

Atento para los retrocesos, a veces para marcar y otras para colaborar cortando con falta. Fue inteligente para leer los momentos del partido, aunque no estuvo fino con la pelota en sus pies.

Jorge Rodríguez (5)

Se mostró algo impreciso, sobre todo en un complemento en que su equipo se dedicó más a la marca que al ataque. Bien en los relevos, cerró en más de una oportunidad.

José Sosa (7)

Muy atento en los retrocesos y en la presión. Fue voz de mando en un Pincha en el que tuvo muy probablemente su mejor partido desde su vuelta. Gran noticia para Domínguez.

Benjamín Rollheiser (7)

Muy comprometido con el juego en ambas facetas. Fue claro en cada salida y lo más peligroso del León en toda la noche. Salió en el segundo tiempo, visiblemente extenuado.

Mauro Boselli (6)

Entre el arquero y el palo le negaron el 1-0 en el amanecer del encuentro, en una de esas que no suele fallar. Más allá de eso, se mostró activo para salir y asociarse con sus compañeros. El equipo sintió su salida.

INGRESARON

Mauro Méndez (5)

Más entrega y voluntad que fútbol. Corrió mucho, intentó atacar el espacio y generar algunas faltas para darle aire a los suyos en el complemento. Lo logró algunas veces.

Matías Godoy (5)

No termina de explotar. Ayer, con espacios, no logró aprovechar su velocidad. Las empieza bien, las termina con algunos problemas.