La ausencia de sexualidad en la vejez, un mito a derrotar

Por más que no se hable, el deseo está presente en cada etapa de la vida / freepik

Sexualidad y vejez, son dos términos que no suelen ir de la mano. El deseo tiende a pensarse como propiedad de las personas jóvenes y se despoja a una gran parte de la sociedad de su derecho al goce. Nada más alejado de la realidad; la actividad sexual puede estar presente hasta los últimos días de la vida.

Aida Gotlib dio clases de biología por más de 30 años en el Liceo Víctor Mercante, institución en la que junto a otras colegas incorporó la educación sexual a la currícula en la década del 80. Hoy, ya jubilada, sigue con su vocación de ayudar a otras personas a gozar de su sexualidad, pero en lugar de hacerlo con jóvenes que están descubriendo este mundo lo hace con viejas -como ellas las llama- que están redescubriendo su deseo.

“Es un mito que la sexualidad se acaba con la menopausia, que se acaba con la adultez, el deseo nos acompaña durante toda nuestra vida”, confirmó Aida. Sin ir más lejos, participó de un encuentro en Córdoba en el que había “más de 300 viejas de todo el país. Allí conté que había hecho un taller que se llamaba ‘¿Las viejas queremos coger?’ y todas entendieron que les estaba haciendo una pregunta y contestaron al unísono ‘¡síííí!’”.

Los tabúes y los mitos

Entonces, ¿por qué se sigue pensando que con el correr de los años el deseo desaparece y la vida sexual llega a su ocaso? La explicación a esto Aida la encontró en los tabúes y los mitos que sobrevuelan el tema, que además de la cuestión social se basan en la biología humana; se cree que porque se dan ciertos cambios en los cuerpos ya no se pueden mantener relaciones. Esto puede remediarse con la ayuda de productos desarrollados por la industria farmacéutica: “Incluso PAMI cubre al 100 por ciento algunos de estos, como es el caso de Promestrieno, un óvulo de ácido hialurónico que te lo colocas por la noche y ayuda con la lubricación”, señaló.

Pero lo importante es comprender la sexualidad como un todo más completo, “no solo es genitalidad; además obviamente la sexualidad va cambiando con los años, no necesariamente tiene que ser falocéntrica, puede haber caricias, mimos, oralidad, hay miles de cosas que se pueden hacer en el momento placentero sin que se caiga necesariamente en lo genital”, indicó.

Trabajar el deseo

Para ella el mayor problema en todo esto es lo poco que se habla y la falta de información que hay al respecto, sobre todo en “las mayores de 60. A muy pocas se nos habló sobre el tema y además fue de una manera muy represiva. Las mujeres no podíamos tener relaciones libremente como sí las tenían los hombres”, expresó.

Es por eso que estas cuestiones las trabajan en talleres y brindan acompañamiento junto a una sexóloga a otras mujeres en el grupo de Facebook “Esi sexualidad vejez-LRDLV”.

La mayoría de las consultas rondan en torno a dos temas, la menopausia y la falta de deseo. Como ya explicó, para la primera se pueden encontrar soluciones de la mano de la industria farmacéutica y sobre todo con especialistas de confianza: “Yo siempre les digo que si además de hacerse los chequeos de rutina, no pueden hablar de sexualidad abiertamente con sus ginecólogos, que cambien de profesional”, aconsejó.

De la misma manera en la que aseguró que el “deseo nos acompaña durante toda la vida”, reconoció que hay que trabajarlo. Si la persona realmente tiene ganas de recuperarlo, “hay que fomentarlo. Se puede poner una película erótica -no necesariamente tiene que ser pornográfica- empezar a acariciarse, no pensar en los problemas de la vida cotidiana y empezar a fabricar el deseo. No viene solo, ni siquiera en el matrimonio, viene con una conversación con una pareja o con charlas con amigas”, describió.

La responsabilidad y el placer

De la mano del deseo y el goce vienen las responsabilidades y Aida fue determinante en eso, ya que al no existir el riesgo de un embarazo no deseado muchos se toman con liviandad los cuidados, cuando las infecciones de transmisión sexual están a la orden del día.

Esto es algo que tuvo presente siempre, tanto cuando enseñaba a los chicos de la escuela como ahora. “Hay que hablar de ser responsables, hay que tener cuidado, en el secundario les hablaba mucho de reproducción, de toda la cuestión hormonal, pero también de los recaudos necesarios para que todo salga bien”, apuntó.

Pero la concientización no era lo único que surgía en las aulas, había otro ítem muy importante y que debe acompañar a todos en cada etapa de la vida, “la importancia del placer, tener cuidado pero siempre buscar pasarla bien, de eso no se habla”, dijo. “¿Qué es la salud? Es el completo estado de bienestar psico-social ambiental, y en ese concepto de salud está incluida la sexualidad porque está con nosotros”, por lo que gozar de una sexualidad activa “que puede ser en pareja o en soledad, el autoconocimiento es muy importante también”, es un pata fundamental del bienestar humano.

Pasarla bien es un derecho y queda claro que no hay edad para eso. Aida sabe de personas de 80 años que aún son sexualmente activas, pero “hay tantos mitos y tanta represión que quienes en algún momento dejaron el deseo de lado no se animan a volver a explorar su propia sexualidad. Yo los invito a romper las barreras. Depende de cada persona, el objetivo nuestro es ayudar a que todos lo pasen bien”.