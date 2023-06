El grupo "Hipotecados UVA", del cual forman parte muchas familias platenses que tomaron ese crédito y que hoy se ven asfixiados por el aumento de los cuotas que supera a las subas de sus haberes por la inflación, redactaron un un comunicado que fue titulado "Los bancos mienten como siempre", en donde alertaron sobre el tratamiento que mañana se le dará en Diputados a un proyecto de ley que busca atender la situación de los deudores.

"Claramente siguen ganando los bancos y deja a las familias hipotecadas en una extrema situación de desigualdad y desamparo, vulnerando el derecho al acceso a una vivienda digna reconocido internacionalmente y en nuestra Constitución", explicaron en el texto, en el que resaltaron las reiteradas oportunidades en que, junto a destacados economistas, abogados e investigadores, expusieron en comisiones en el Congreso explicando la inviabilidad de este crédito, advirtiendo sobre el "saqueo financiero que provoca en nuestras economías, y como los futuros hipotecados correrán la misma suerte".

En el comunicado dijeron que "hemos escuchado a algunos expositores y legisladores que insisten en 'cuidar el instrumento UVA', como si fuera un sistema novedoso y afable y no se conocieran los perjuicios y desastrosas consecuencias que ocasionó en las familias trabajadoras". Luego cuestionaron que "en nuestro país donde la inflación es un flagelo incontrolable, donde no hay ni en el corto ni mediano plazo indicios de que baje, nos preguntamos: cuidar la uva ¿para quien? ¿para los bancos? ¿No está demostrado acaso que el sistema fracasó dejando a las familias trabajadoras cada vez mas sobreendeudadas y empobrecidas ? ¿Qué hay familias que destinan más del 50 o 70% de sus ingresos a una deuda totalmente usurera e impagable? ¿Qué otras familias han tenido que recurrir a la justicia para interponer medidas cautelares por no poder pagar la cuota y la misma justicia sostiene que es el Congreso quien debe dar una solución global a esta nefasta política pública de vivienda?".

Críticas a la iniciativa en Diputados

Desde el grupo exigieron "seguridad jurídica y previsibilidad para nuestras finanzas familiares", al tiempo que encendieron alarmas en el proyecto que además obliga al hipotecado a desistir de toda acción legal ya que, según explican, "resulta muy evidente la mano de los abogados de los bancos en ese proyecto". En ese sentido se preguntaron: "¿Qué interés defienden los legisladores, el de los bancos o el de las más de 100.000 familias hipotecadas?". Es por ese motivo que "exigimos a nuestros legisladores que cuiden y defiendan los intereses de las familias trabajadoras, que son la parte más vulnerable de esta ecuación", manifestaron.

Según el texto, para el colectivo de Hipotecados UVA, el proyecto a tratar debe considerar:

1. Contemplar el sobre endeudamiento actual para bajar la deuda. De este modo, actualizando los ingresos de los tomadores, podremos garantizar el mismo grado de protección a los créditos existentes que la que se pretende para los futuros tomadores.

2. Aplicación del nuevo índice desde el inicio del crédito.

3. Inclusión de todos los hipotecados UVA.

El texto finaliza diciendo: "No habrá justicia ni hipotecas justas mientras se sigan defendiendo los intereses de los bancos. La lucha de este colectivo siempre ha sido la misma: QUEREMOS PAGAR SIN USURA ".

Deudores UVA: qué dice el proyecto de ley

En ese marco, mañana un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados buscará avanzar en un dictamen de consenso de el proyecto para atender la situación de los tomadores de créditos UVA, que plantea que la cuota a abonar no debe superar el 30 por ciento de los ingresos de los deudores, entre otras cuestiones.

La convocatoria surgió a partir de una decisión de la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, quien pidió a los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y la de Finanzas avanzar en una solución para este sector. De esta manera, las comisiones de Presupuesto y Hacienda, que preside Carlos Heller (Frente de Todos), y de Finanzas, a cargo de Alicia Aparicio (Frente de Todos), se reunirán mañana a las 11.30 con el objetivo de dictaminar un proyecto de consenso.

El dictamen se dará luego de "un trabajo en conjunto con asesores de todos los bloques para generar un proyecto de consenso y entendimiento en el que se tomaron en cuenta todas las iniciativas presentadas", según se informó. El proyecto ofrecerá a los deudores con hipotecas otorgadas con cláusula de ajuste por Unidad de Valor Adquisitivo (U.V.A.) y Unidades de Vivienda (UVI), destinadas a vivienda única familiar y de ocupación permanente un Sistema de Cobertura, mediante la implementación del cálculo de los saldos adeudados con ajuste mediante un Índice actualizable por Ripte.

En los meses que el Ripte se encuentre por arriba del IPC, pagarán siempre el Índice más bajo, en tanto que el cómputo será retroactivo al 1 de enero del corriente. A través de la iniciativa, se propone que en el momento de ejercer la opción la cuota a abonar no deberá superar el 30% de los ingresos de los deudores.

Asimismo, quienes estén alcanzados por el impuesto a las Ganancias podrán deducir anualmente hasta tres salarios mínimos, mientras que los deudores podrán vender su propiedad y el crédito existente. Además, el proyecto prevé en caso de que el deudor se encuentre en cese laboral, el Fondo se hará cargo de hasta tres cuotas.