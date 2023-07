Se dilata la negociación: cómo le pagarían al Fondo

Mientras se dilata el anuncio formal con respecto a un acuerdo entre la Argentina y el FMI, el Gobierno explora diferentes opciones para cumplir con el pago de U$S2.700 millones que vence el próximo lunes. Si a eso se suman los casi U$S800 millones que vencen el 1° de agosto, las deudas a cancelar la semana que viene superan los U$S3.400 millones.

Es que el receso de verano que los funcionarios del FMI suelen tomar rigurosamente ha dejado a la expectativa la confirmación oficial del “staff-level agreement”, un requisito necesario para que Argentina reciba el anticipo de desembolsos que el ministro Sergio Massa negoció la semana pasada.

Una vez que el documento sea presentado, deberá ser aprobado por el directorio del organismo y contendrá los detalles de los desembolsos acordados. Un ex presidente del Banco Central, cercano a las negociaciones con el FMI, expresó que están en la fase de “show me the money”, haciendo referencia a la necesidad de ver los fondos para calmar la situación con el dólar.

En el caso del pago de agosto, el Gobierno podría optar por posponerlo hasta fin de ese mes, como hizo con las obligaciones de julio. En cambio, los compromisos de julio se deberían cancelar sí o sí para no entrar en atrasos con el FMI y complicar todavía más la negociación.

Luego de los tuits del FMI y del ministerio de Economía confirmando que alcanzaron un entendimiento en los “aspectos medulares” del acuerdo, en el palacio de Hacienda explican que ya hay un documento base, que ahora recorre los despachos técnicos del ente multilateral para lograr el acuerdo a nivel del staff, que luego debe ser aprobado por el directorio.

En el Gobierno aseguran que cuando eso suceda, llegarán los desembolsos, que serán en dos tramos. Algo similar confirmó el propio Sergio Massa en una entrevista en la que dijo que habrá un primer ingreso de fondos durante la tercera semana de agosto y otro, más pequeño -equivalente a un 25% del total-, en la primera semana de noviembre.

Ese calendario, aún si se confirma, no tiene correspondencia con el cronograma vigente de pagos para la Argentina. Por lo tanto, el ministerio de Economía debe explorar opciones para hacer frente a esos compromisos.

Una alternativa, que fuentes del Gobierno reconocen estar estudiando, es volver a realizar el pago en yuanes. Sin embargo, no alcanzará esta vez con el remanente del primer tramo del swap con China, que era de U$S5.000 millones.

Como ya se usó más de la mitad de ese monto (entre el pago el FMI de fin de junio y el financiamiento de importaciones) se debería activar el segundo tramo de U$S5.000 millones que negoció Massa en su gira por China. No obstante, no está claro si esos fondos están disponibles inmediatamente o si habrá que gestionar una autorización con el gobierno del gigante asiático.

Frente a esta delicada situación, en el Gobierno se interpreta que la demora en la aprobación del acuerdo por parte del FMI se debe a la falta de conducción política en el organismo. La ausencia de una línea clara y la existencia de tensiones entre diferentes departamentos han llevado a negociaciones complicadas hasta el último momento.

Se ha revelado que Gita Gopinath, economista india y segunda del FMI, responde a Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos, lo que ha generado un enfrentamiento con Kristalina Georgieva, presidenta del organismo, quien está alineada con los intereses europeos, que resisten el acuerdo con Argentina, a diferencia del respaldo que brinda la Casa Blanca, según AFP.

Héctor Torres, exrepresentante ante el FMI, consideró que “lo más probable es que se active el segundo tramo del swap con China y se vuelvan a usar RMB (yuanes)”.

Otra alternativa, a consensuar con el FMI, sería reprogramar los vencimientos de julio, de modo tal de posponerlos un par de semanas y hacerlos corresponder con los desembolsos que llegarían en la tercera semana de agosto.

Una última chance sería conseguir un desembolso extra del FMI o de alguna otra contraparte para cancelar los vencimientos de julio antes de terminar de acordar con el organismo multilateral. Con respecto a esta última posibilidad, el exrepresentante ante el FMI, apuntó que el swap con China se puede considerar como un puente financiero. Pero tampoco excluyó otros potenciales prestamistas.

En el Palacio de Hacienda confían en tener el acuerdo a nivel de staff entre fines de esta semana y comienzos de la próxima.