Jey Mammón reveló que hará si gana un Martín Fierro: "Voy a hablar..."

Este domingo por la noche, se llevará a cabo en el Hotel Hilton de Puerto Madero, una nueva entrega de los premios Martin Fierro, en una ceremonia que contará con homenajes, sorpresas y música en vivo a cargo de Abel Pintos y Natalia Oreiro.

Pero además de ello, estará de invitado Jey Mammón, quien aseguró que a los premios "lo invitó Telefé". Mucho se habló de su presencia y de que varios de sus ex compañeros de la "Peña de Morfi" no irían o no compartirían lugar con él.

En una entrevista mano a mano con Luis Ventura para "Secretos Verdaderos", programa que se emite por América TV, Jey aseguró: "Me siento en la mesa de `La Peña´". A su vez, dijo que si gana la estatuilla, subirá al escenario.

“¿Y qué haces? ¿Murguita o vas al micrófono?”, le preguntó Ventura, haciendo referencia a si tomará la palabra o si se quedará por atrás junto a sus ex compañeros. “Perdón, ¿Cuál es el año por el que está nominada La peña de Morfi?”, le consultó al periodista. “El año pasado”, respondió. Algo molesto, Jey lanzó: ¿Y yo que estaba haciendo, murguita el año pasado?”. “No, eras conductor”, contestó el chimentero. Algo molesto, Mammón disparó: “Era el conductor. Nunca jamás me hice el guacho pistola, pero ahora sí. Te quiero decir qué con esto. Yo no era uno que estaba ahí un ratito”.

Tras lo dicho, Ventura le contestó: "Entonces vas a hablar", a lo que la respuesta de Jey Mammón fue muy clara: "Obvio que voy a hablar, pero no estoy con esto desafiando".