Juan Martín del Potro, descartado para el US Open: “El dolor no me permite enfocarme”

Si había una ilusión de poder ver a Juan Martín del Potro en el US Open, eso quedó descartado por completo. El tenista compartió un comunicado donde expresa la tristeza de la decisión y el dolor físico que le impide llegar al torneo.

Así, Del Potro quedará descartado para el Grand Slam de Estados Unidos. A través de su cuenta de Twitter, el deportista tandilense dio detalles de su situación.

“Mi deseo de volver a una cancha tan especial como lo es el US Open me tenía muy ilusionado. Intenté por todos los medios llegar a término, pero mi cuerpo no me acompaña al 100% para poder sentirme cómodo y contento de compartir, una vez más con ustedes, un momento único”, explicó.

Y concluyó: “También saben que el dolor que siento no me permite enfocarme todavía en un regreso. Voy a continuar buscando las mejores alternativas para recuperar la calidad de vida. Les agradezco la compañía, la comprensión y los mensajes de aliento que me dejan. Les mando un abrazo grande. Espero verlos pronto”.

El US Open será del 28 de agosto al 10 de septiembre.

La lesión que lo deja fuera de competencia data de junio de 2019. Desde hace cuatro años, en medio de cirugías y rehabilitación, intentó regresar al ruedo. Lo logró en febrero del 2021 pero su regreso para este año fue imposible físicamente.