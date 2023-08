La reacción de los platenses tras los fuertes aumentos en los servicios

En los últimos días empezaron a llegar las facturas sin subvención y llovieron los reclamos. Además de los reiterados aumentos en transporte, prepagas, colegios privados, internet y alquileres, ahora llegan la luz y el gas. El mes de agosto llegó con importantes subas para los usuarios de la Región y el Conurbano que, en algunos casos, recibieron facturas con subas interanuales superiores al 400%, dependiendo la ubicación y el nivel de ingresos.

Por eso, junto con la llegada de las primeras facturas, sensaciones como bronca e impotencia llovieron en los testimonios de distintos usuarios. Este mes, la Secretaría de Energía aprobó un nuevo incremento tarifario del 5,5% ya que desde mayo rige la quita total de subsidios para hogares de altos ingresos, como también para aquellos que no solicitaron mantener la asistencia estatal.

De esa forma, los casos mencionados debieron abonar el total de la tarifa sin ningún descuento. En La Plata, varios vecinos se mostraron con bronca e impotencia. "Me llegaron más de 25 mil de luz cuando antes me venían 3 mil y 7 mil de gas cuando me venían 2 mil", afirmó una vecina de Altos de San Lorenzo.

A su vez, otra frentista de Los Hornos debió abonar en el período 4 una factura de $8.774,61, cuando en el último período había abonado un total de $2,378,71.

CÓMO MANTENER LA AYUDA ESTATAL

El precio de la luz, que también afecta a los comercios, se mantiene sin cambios para los usuarios de ingresos bajos y medios. Aunque en este último caso con topes.

De acuerdo a la segmentación tarifaria establecida por el Gobierno, son considerados hogares de ingresos medios aquellos que perciben hasta $813.000. Para este sector, la suba de tarifas variará según el consumo. Hasta 400 kw, el precio de la energía está subsidiado; en tanto que quienes excedan ese uso deberán pagar el precio pleno de la boleta.

Hay que recordar que en caso de no haber solicitado el subsidio o haberlo perdido se puede recuperar realizando un trámite para demostrarle al Estado que, con los parámetros del mes, se cumple con el requisito para recibir la asistencia.

Pues, es fundamental saber que los requisitos para tener la subvención no son fijos, sino que varían mes a mes según cómo evolucionen los ingresos familiares el costo de la canasta básica medido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec).

Para esto, la Secretaría de Energía mantiene abierto el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) para que todos aquellos que necesitan el subsidio se anoten.

De esta manera, quienes nunca se habían inscripto todavía están a tiempo dehacerlo. Y quienes ya se habían anotado pueden modificar su solicitud para informar que su situación económica cambió, requerir pasar a la categoría que le corresponda o renunciar a la ayuda (para, por ejemplo, poder comprar dólares en el mercado oficial).

Este es un trámite que se puede gestionar íntegramente de manera online a través del portal oficial argentina.gob.ar/subsidios ; o en forma presencial, acercándose a una oficina de Anses (con turno).

Para pedir los subsidios a la luz (y el gas) por primera vez hay que ingresar a “Completar el formulario de inscripción”, teniendo a mano números de medidor y de cliente (figuran en las facturas); último ejemplar del DNI; CUIL e ingresos de bolsillo de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

Como se mencionó, pueden optar por el beneficio los sectores medios (entre $232.427 y $813.494 mensuales) y bajos (menos de $232.427 al mes). Trascendió que la medida implicaría un ahorro de $50 mil millones hasta fin de año