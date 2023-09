Mammini: "Convertí los goles en un partido especial"

Su presencia en el clásico de Reserva había hecho ruido, porque cuando le tocó jugar en primera cumplió e incluso convirtió un par de goles. Sin embargo, Ivo Mammini no lo tomó como un retroceso y espera que sus goles sean un impulso para el futuro. “Estoy contento de volver a sumar minutos. Hacía mucho que no jugaba casi todo un partido. Por suerte convertí los goles en un partido especial, así que estoy contento por ello”, señaló el delantero tolosano.

Mammini, que no juega en primera desde el partido contra Boca, no estaba conforme con su actuación en la primera etapa ante Estudiantes. “Me fui fastidioso al entretiempo porque había empezado mal y no había tenido situaciones. Me tranquilicé y en el segundo tiempo fui de menor a mayor. Tuve suerte, olfato goleador, y se pudieron dar los goles”, expresó quien convirtió por duplicado tras rebotes del arquero Rodrigo Borzone.

“Creo que en líneas generales siempre tuvimos el manejo del partido. Ellos no tuvieron ninguna situación clara. En el primer tiempo el juego salió muy sucio, con mucha segunda pelota. En el descanso hablamos de tocar más, nos pudimos aclarar con el juego y se dieron los goles”, aseveró Mammini acerca del desarrollo del juego, con un predominio de Gimnasia que en el complemento justificó la victoria por dos goles.

Ivo Mammini también se refirió al respaldo de los hinchas triperos, presentes en buen número en Abasto. “Fue un año raro, atípico para todos nosotros los juveniles, pero el apoyo de la gente un martes a las 11 de la mañana no se compara con nada y por suerte pudimos devolver el respaldo con un triunfo”, señaló el delantero, el más importante (pero no el único) de los profesionales que bajaron a Reserva.