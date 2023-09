La muerte de Silvina Luna: "asco", "respeto" y "escrache", las frases de la mujer de Aníbal Lotocki tras la marcha

El cirujano Aníbal Lotocki continúa en el centro de la polémica. La muerte de Silvina Luna y Mariano Caprarola, fueron los dos casos que hicieron sacudir al mundo del espectáculo y que lo tienen directamente vinculado y denunciado por familiares, amigos y posibles víctimas que continúan apareciendo.

Tal es así que este miércoles, se autoconvocaron en su casona de la calle Francisco Beiró al 1100 de la localidad de Florida, en el partido de Vicente López, pidiendo "Justicia", con varios carteles que le decían "asesino", "tenemos veneno en el cuerpo" y varias inscripciones más.

A raíz de esto y de la concentración de mucha gente en la puerta de su propia casa, su mujer, María José Favaron, salió a criticar la movilización y disparó varias frases contundentes. "Ya dije todo lo que tenía para decir, ahora déjenme sacar esto (por los carteles) que me quiero ir a dormir".

En diálogo con un periodista que ese encontraba en la puerta del domicilio, aseguró: "Es una barbaridad lo que hicieron, esto no es una marcha de Justicia, sino un escrache total a la vista de todos. Es un asco lo que hicieron. Esto no es respeto, es escrache. No está bien".

En esta misma línea, quiso remarcar: "Se pasaron todos los límites. Entiendo que quieren Justicia, pero hay lugares donde reclamar. No me digan que la Justicia no sirve, porque sirve. Y sirve a favor de ellas. A mí no me gusta lo que la Justicia decidió y no me voy a romper casas".

Por último, nombró y habló de Silvina Luna, quien según manifestó la propia María José Favaron, "fue un dolor muy profundo" su muerte.