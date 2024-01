Milei le pasó factura a Quintela por Lali Espósito

El presidente Javier Milei le respondió ayer al mandatario de La Rioja, Ricardo Quintela, quien le reclamó al Gobierno el pago de una supuesta deuda con su provincia, lo que habría desembocado -en su criterio- en una protesta de las fuerzas de seguridad.

“Nosotros no nos quedamos con el dinero de nadie. Por lo tanto, si tiene un problema en cómo asigna los recursos… Digamos, si gasta plata contratando a Lali Espósito y después no le paga a la policía, no es problema nuestro”, lanzó el mandatario en declaraciones radiales.

El territorio riojano vivió horas de tensión por una manifestación encabezada por las fuerzas provinciales de seguridad y del personal de salud. Por este motivo, sedes bancarias y edificios públicos quedaron sin custodia.

En este contexto, Quintela lanzó una baterías de medidas para palear la crisis y deslizó la posibilidad de crear una moneda propia. Al respecto, Milei dijo “que lo hagan si quieren”.

Y continuó: “El propio mercado va a determinar qué valor le asigna a sus respectivos gobernadores cuando quieran aceptar o no los billetes que ellos emiten”.

El jefe de Estado remarcó que las provincias “tienen un problema presupuestario” y que si no quieren hacer “el ajuste que corresponde”, tampoco van a crear riqueza “imprimiendo billetes”.

Además, apuntó contra los gobernadores: “Parece que nosotros estamos dominados por simios que creen en el control de precios, que creen que la emisión no genera inflación”.

Quintela evitó polemizar ante los dichos del Presidente, pero consideró que “desinforma”, y que “está equivocado”. Además, confirmó que avanzaría con la creación de una cuasimoneda provincial que cubriría el 30% del salario de los trabajadores ante la pérdida de poder adquisitivo a raíz de la devaluación: “Para que la gente no tenga que usar su dinero para hacer sus compras”.

Por su parte el exembajador, exsenador y diputado nacional de La Rioja, Jorge Yoma, lamentó las declaraciones de Milei y aclaró que la contratación de Espósito ocurrió hace un año y que gran parte de los gastos para pagar a artistas provienen de auspiciantes y publicidad. En la misma línea se expresó el funcionario riojano Yamil Menem en su cuenta de X ante los dichos del jefe de Estado. “El show fue en febrero del 2023 cuando la Argentina estaba bien. Hoy por su ajuste atroz no se puede hacer nada. Pague lo adeudado a la provincia”, exigió.

No es este el primer cruce que mantienen Milei y Quintela, ya que durante el proceso electoral, que terminó con el economista en la Casa Rosada, el líder riojano sostuvo que, en el caso de que el libertario sea presidente, renunciaría a su cargo.