“Patotas asesinas”: el terror de todos los veranos en la Costa

“Cuando salía con los amigos le decía que nunca vayas a pegar en la cabeza, en la cara, no se patea. No te olvides de Fernando (por Báez Sosa)”. La frase pertenece a Samanta, la mamá del joven asesinado hace pocas horas en Santa Teresita, en otro 1º de enero manchado de sangre y, que trajo reminiscencias del pasado, por el accionar de patotas dispuestas a todo en la Costa bonaerense.

Sin dudas, ambas muertes se conectan, están entrelazadas por el contexto violento en el que se produjeron: el ataque criminal de grupos con pluralidad de integrantes y división de roles. En el primer caso con ocho condenas en etapa de revisión, cinco perpetuas y tres a 15 años; y el segundo con nueve implicados, a los que el fiscal Pablo Gamaleri, para pedir su detención, le acaba de aplicar la misma calificación legal que en el caso de Villa Gesell, ocurrido hace casi cuatro años, a unos 92 kilómetros de distancia.

La imputación es por “homicidio agravado por concurso premeditado de dos o más personas y alevosía” y, ahora será el juez interviniente en el proceso, quien deberá definir la situación de los sospechosos. Entre ellos, se sabe, hay dos menores de edad, que se negaron a declarar ante un magistrado del fuero.

Respecto de las causas del deceso de Tomás Tello Ferreyra, la autopsia confirmó una lesión en el pecho.

“Murió a causa de una laceración en la aurícula derecha del corazón, luego de sufrir una herida punzocortante en la línea media de tórax”, refirió el informe forense.

El caso, como se sabe, provocó gran conmoción y trajo los peores recuerdos por experiencias pasadas.

“Es una tristeza muy enorme, porque hace cuatro años mataron a mi hijo y estamos viendo casi todos los años que pasan las mismas cosas”, expresó Silvino Báez, el papá de Fernando.

“Es triste ver estas cosas, porque viendo a un solo chico que quería defender su vida corriendo y nadie lo ayudó, todos lo corrieron para matarlo”, agregó.

Por su parte, Graciela Sosa, mamá de Fernando, se expresó a través de las redes sociales con un sentido mensaje a la mamá de Tomás.

En el texto, compartió la tristeza con la familia Tello, brindó sus condolencias y abogó por la búsqueda de justicia.

En referencia a los nueve detenidos, el fiscal general de Dolores, Diego Escoda, comentó que “algunos de los capturados son autores y otros son partícipes”.

“A los detenidos no se les extrajo muestras para saber si estaban alcoholizados. Igualmente, eso no influiría en la causa. Posteriormente al hecho la Policía trabajó bien, está ayudando en la investigación”, expresó.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, defendió el accionar policial al señalar que “la agentes llegaron en un minuto al lugar del hecho” y reforzó la hipótesis de que el crimen se trató de una “venganza planificada”.

Sin embargo, el papá de Tomás -Daniel- tuvo una mirada diferente: “Si no hacen nada, la justicia la voy a hacer yo y no quiero hacer eso y darle un sufrimiento más a mi familia, me estoy conteniendo”, advirtió.

Por último, se indicó que la familia de la víctima, en el rol de particular damnificado, contará con la representación legal del abogado Miguel Ángel Pierri.