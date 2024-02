Reclamos de la comunidad educativa por la Escuela Nº57 de Colonia Urquiza

A menos de diez días del inicio del ciclo escolar 2024, la comunidad educativa de la Escuela Nº 57 de Colonia Urquiza manifestó su preocupación por el estado edilicio de la institución. Y según denunciaron, se trata de problemas que ya fueron reclamados durante el año pasado.

A finales de 2023, un grupo de padres cansados de reclamar a las autoridades, cortaron la ruta 36. Días después, se hizo presente una representante del Consejo Escolar que se comprometió a solucionar los problemas estructurales de la escuela.

Sin embargo, los desbordes de cloacas, las puertas rotas en los baños y las filtraciones que reducen el espacio en el patio, siguen allí y nunca nadie se acercó a repararlos, se quejan.

Es por eso que padres y madres de los alumnos de la Escuela Nº 57 se comunicaron con este medio e indicaron que la institución no cuenta con mobiliario escolar: “Hay sillas rotas y no sabemos si van a alcanzar las sanas para cuando empiecen las clases”.

“La inspectora de Infraestructura se comprometió a que realicen el pozo séptico durante el receso de verano y eso no ocurrió. Los nenes no pueden empezar las clases en esas condiciones. El comedor se llueve y el mobiliario no alcanza”, detallaron y pidieron una solución urgente”.