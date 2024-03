La contundente frase de Mirtha Legrand contra el Gobierno por los casos de dengue en Argentina: "No nos están cuidando"

Mirtha Legrand volvió a cargar contra el Gobierno y el sistema de Salud, al hablar de los casos de dengue en la Argentina, que crecen de manera exponencial y que enciende todas las alarmas.

La "Chiqui" tuvo de invitado en su mesa de este sábado por la noche al prestigioso doctor Daniel López Rosetti, el cuál aprovechó para hacerle una serie de consultas, entre ellas sobre el dengue.

“¿Qué está pasando con el dengue? La gente está… Estamos muy asustados. Los hospitales están repletos de gente. Yo tengo a mi alrededor varias personas amigas que están con dengue y se sienten muy mal”, se preguntó la experimentada conductora.

En un primer análisis, Rosetti le marcó: "La primera vez fue en 2009, que fue un momento de un brote, y después en 2010 y 2016. Después en 2023 y ahora en 2024 con estos números tan altos. Esperamos que el año que viene… Ya va a haber que prepararse muy formalmente porque va a venir fuerte”.

Sin muchas vueltas, Mirtha volvió a preguntar: "¿Pero existe la vacuna?”. A lo que nuevamente, el doctor le respondió: “Sí existe la vacuna y tiene las dos condiciones que debe cubrir una vacuna. Es eficaz y es segura. O sea, disminuye mucho, en un 84% la posibilidad de tener una internación hospitalaria y disminuye en un 61% la posibilidad de tener síntomas. Es eficaz”.

Por último, tras esta afirmación, la "Diva de los almuerzos" dejó en claro su postura y señaló: "¿Por qué no fumigaron? Perdón que lo interrumpa, pero yo pienso que no nos están cuidando. Estamos todos asustados, temerosos. No nos cuidan. No sabemos si vacunarnos”.

Según los datos del último Boletín Epidemiológico Nacional del Ministerio de Salud, los casos de dengue alcanzan los 151.310 en la temporada 2023/2024, mientras que los muertos ya suman 106 en lo que ya se considera peor brote registrado en el país.