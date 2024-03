8M en Provincia: ¿Descuentan o no el día a las mujeres que adhieran al paro?

En el marco del 8 de marzo en que se estableció Día Internacional de la Mujer, las mujeres que trabajen en dependencias de la Provincia de Buenos Aires y adhieran al paro, no tendrán descuento salarial por ese día.

Así lo confirmaron voceros del gobierno bonaerense a EL DIA. En La Plata las distintas marchas que se realizan habitualmente se unificarán a las 16:30 en Plaza Moreno.

El Día de la Mujer se celebra en todo el mundo cada 8 de marzo. Se trata de una fecha en que se conmemora la lucha feminista por los derechos por la igualdad, el reconocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos. En distintos países, entre ellos en la Argentina, se hacen marchas para seguir con estos reclamos, por las cuales las mujeres toman las calles.

En Capital Federal, este año, está planeado una concentración frente al Congreso, como es de costumbre, que empezará a partir de las 16 horas.

¿Es feriado el 8 de marzo en Argentina?

Al observar el calendario oficial de feriados de este año, el 8 de marzo no está incluido entre los asuetos. Tampoco es considerado un día no laborable, que se diferencian de los feriados porque en esas jornadas son los empleadores quienes determinan si se trabaja o no. Por lo tanto, el 8M no es considerado un asueto en nuestro país.

Sin embargo, varias mujeres toman la decisión de no asistir a sus trabajos para unirse a la marcha o mismo hacer un paro para demandar por sus derechos. Eso de todos modos queda en cada empresa cómo se maneja y si es posible o no tomarse el día este viernes en ese contexto.