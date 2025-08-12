EN FOTOS.- Así quedará la Plaza España tras la reconstrucción: las obras previstas y cuándo se inaugurarán

Muerte y conmoción en un hotel de La Plata: investigan si el huésped tomó veneno para ratas
Se sumará en ese espacio verde un nuevo monumento en homenaje a Don Quijote y Sancho Panza, por pedido de la comunidad española platense
Tal como se anunció días atrás, la Plaza España de La Plata será reconstruida. Se dará en el marco del plan comunal que busca poner en valor los espacios verdes de nuestra ciudad y tuvo impulso por un pedido de la comunidad española al intendente Julio Alak de reconstruir el emblemático espacio verde, en donde también se solicitó sumar en el lugar un nuevo monumento en homenaje a Don Quijote y Sancho Panza, uno de los símbolos universales de la literatura hispana.
Ahora se conocieron los renders de cómo quedará la plaza de Avenida 7 y 66 luego de que terminen las obras, que comprenden la renovación de las veredas perimetrales y de los caminos internos de la plaza, con una superficie a intervenir de aproximadamente 5.600 m2. Además, se recuperarán 7.000 m2 de áreas verdes, se reemplazará el mobiliario urbano y se instalarán nuevas luminarias con tecnología LED.
En el marco de las tareas, se prevé la creación de nuevas zonas recreativas y de descanso, un sector de juegos infantiles y un espacio para la práctica deportiva. Conjuntamente, se jerarquizará la avenida 7 con el objetivo de fortalecer su integración con el entorno urbano y consolidar la conexión entre la Plaza España y otros espacios verdes que se encuentran sobre esta arteria.
Por último, se intervendrá el Monumento a la Confraternidad Hispano-Argentina y se emplazará uno en homenaje a Don Quijote y Sancho Panza, réplica de aquel que se encuentra en la Plaza España de Madrid. Los criterios para estas ejecuciones serán definidos en conjunto con representantes de la comunidad española en La Plata, asegurando así un reacondicionamiento respetuoso de su significado histórico y cultural.
En principio se pensó construir en el lugar una Fuente de Cibeles, pero la comunidad española propuso la construcción del monumento mencionado anteriormente. Las obras comenzaran el 20 de agosto próximo y se prevé su inauguración el 21 de marzo del 2026, se anticipó.
“Este es un paso más que damos en el camino de la recuperación de las plazas y parques de nuestra ciudad. Lo hicimos en Plaza San Martín, en Plaza Italia, en Plaza Rocha, en la Plaza de la Madre en Los Hornos, y lo estamos haciendo en Parque Saavedra, donde comenzamos las obras de reconstrucción”, expresó Alak. “No solo vamos a poner en valor el espacio, con la renovación del solado, la iluminación, la parquización, el mobiliario, sino que además vamos a generar nuevas zonas especiales para la recreación y el descanso”, agregó el mandatario platense.
En el acto donde se anunciaron las obras, el jefe comunal estuvo acompañado por el secretario de Obras y Servicios Públicos, Sergio Resa; mientras que estuvieron presentes el Vicecónsul de España en La Plata, Cristian Foyth; junto a representantes del Hospital Español, la Fundación Española, los Centros Gallego, Asturiano, Aragonés, Andaluz, Islas Canarias y Castellano Leones, como también el Club Español.
