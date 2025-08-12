Muerte y conmoción en un hotel de La Plata: investigan si el huésped tomó veneno para ratas
Muerte y conmoción en un hotel de La Plata: investigan si el huésped tomó veneno para ratas
Así quedarían los sueldos docentes con la oferta de aumento salarial de la Provincia
Combustibles y ATN: la oposición presiona mientras gobernadores "dialoguistas" esperan una señal
VIDEO.- La Provincia tendrá su primera planta procesadora de maní: creará 100 puestos de trabajo
Dolor en el hockey platense: falleció Agustín Isla, arquero de Gimnasia
EN FOTOS.- Así quedará la Plaza España tras la reconstrucción: las obras previstas y cuándo se inaugurarán
¿Este viernes 15 de agosto es feriado o día no laborable? Qué confirmó el Gobierno y quiénes descansan
RECUERDO DE ORO. La Plata Rugby, campeón 1995: tapa y todo el color, así lo informaba El Día
El hermano de Rojo explicó por qué no hubiese ido a UNO si se concretaba la vuelta a Estudiantes
A pura ilusión, Estudiantes emprende el viaje copero: ¿cómo le fue en Paraguay?
Jeremías Merlo, de querer largar el fútbol al sueño del pibe en Gimnasia: su historia
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar
Acusada de contrabando: azafata de Aerolíneas Argentinas cayó con relojes de lujo, joyas y diez iPhones
Cayó un acusado de una millonaria y violenta entradera en La Plata: tiene antecedentes y hay aún dos prófugos
¿Buscás trabajo? En La Plata y la Región, ofrecimientos de empleos en todos los rubros
VIDEO. Gerchunoff en La Plata: “El individualismo puso en crisis a los partidos tradicionales”
Desesperación: afiliados de IOMA del interior bonaerense denuncian demoras en la aprobación de cuidadores domiciliarios
El histórico robo del sable de San Martín: cómo desapareció y reapareció la reliquia más valiosa de Argentina
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
De autos a chatarra: avanzan con la compactación de vehículos en La Plata
Con distintas actividades y asueto celebran los 120 años de la UNLP
Habló la mamá del platense Ian Moche y le dio duro a Milei: "El límite está en agredir”
Cuenta DNI activó este martes una de las promos más esperadas en La Plata
Plazos fijos: banco por banco, cuánto gano si deposito $1.000.000 a 30 días
Avanzan las obras del acueducto sobre Avenida 32 para mejorar el servicio de agua en La Plata
La demolición paralizada y se afianza el riesgo de una extensión de plazos
VIDEO. La versión de un tema de Miranda! que hicieron en La Voz Argentina y que es furor
Sospechan que detrás del fentanilo adulterado “hay actores ocultos”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Continúa el Plan de remoción y compactación de vehículos abandonados y quemados, una política del municipio de La Plata que busca recuperar el espacio público, mejorar la seguridad urbana y reducir el impacto ambiental.
En el predio de 526 y 21 continúan los trabajos de compactación sobre 256 autos secuestrados, 600 motos, 679 vehículos quemados y 142 vehículos oficiales fuera de servicio, entre los que se encontraban unidades livianas, pesadas y motocicletas. Este proceso, además de optimizar el uso del espacio, permite reutilizar materiales y aportar recursos a instituciones de bien público.
Paralelamente, el Municipio lleva adelante tareas de remoción de vehículos abandonados y quemados en la vía pública. Actualmente se trabaja en más de 300 puntos de la ciudad, donde ya se identificaron cerca de 147 autos abandonados y 245 incendiados, cifra que crece semanalmente con la detección de nuevos casos.
Estas acciones forman parte del plan impulsado por la gestión del intendente Julio Alak, que contempla también la transformación del actual Polo de Seguridad en un futuro Predio Logístico Municipal, centralizando equipos, móviles y herramientas comunales para lograr un funcionamiento más eficiente y un ahorro en materia operativa y de alquileres.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí