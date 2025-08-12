De autos a chatarra: avanzan con la compactación de vehículos en La Plata

Continúa el Plan de remoción y compactación de vehículos abandonados y quemados, una política del municipio de La Plata que busca recuperar el espacio público, mejorar la seguridad urbana y reducir el impacto ambiental.

En el predio de 526 y 21 continúan los trabajos de compactación sobre 256 autos secuestrados, 600 motos, 679 vehículos quemados y 142 vehículos oficiales fuera de servicio, entre los que se encontraban unidades livianas, pesadas y motocicletas. Este proceso, además de optimizar el uso del espacio, permite reutilizar materiales y aportar recursos a instituciones de bien público.

Paralelamente, el Municipio lleva adelante tareas de remoción de vehículos abandonados y quemados en la vía pública. Actualmente se trabaja en más de 300 puntos de la ciudad, donde ya se identificaron cerca de 147 autos abandonados y 245 incendiados, cifra que crece semanalmente con la detección de nuevos casos.

Estas acciones forman parte del plan impulsado por la gestión del intendente Julio Alak, que contempla también la transformación del actual Polo de Seguridad en un futuro Predio Logístico Municipal, centralizando equipos, móviles y herramientas comunales para lograr un funcionamiento más eficiente y un ahorro en materia operativa y de alquileres.