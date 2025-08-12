Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

VIDEO. Accidente y milagro en Ensenada: un Focus embistió a una moto y el conductor voló por el aire

12 de Agosto de 2025 | 14:39

Escuchar esta nota

En una impactante escena registrada por una cámara de seguridad, un motociclista de 31 años sobrevivió de milagro luego de ser embestido por un automóvil en Ensenada. El hecho ocurrió en la intersección de la calle 125 y el Camino Ingeniero Humet, donde un Ford Focus lo atropelló con tal fuerza que lo proyectó sobre el capot y luego contra el asfalto.

Pese a la violencia del impacto, el conductor de la moto permaneció consciente y fue asistido de inmediato por el SAME. Posteriormente fue trasladado a un hospital de la zona, donde los médicos confirmaron que no sufrió lesiones graves y que su vida no corre peligro.

El siniestro, que se suma a la preocupante estadística de la región, vuelve a poner en foco la inseguridad vial: en lo que va del año ya se registraron al menos 49 muertes en accidentes de tránsito en la zona, un promedio de más de seis víctimas fatales por mes.

Las autoridades analizan las imágenes del accidente para establecer las responsabilidades y determinar si hubo imprudencia en la conducción.

