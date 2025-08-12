Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos

Fátima Flores recibió una advertencia de su ex marido, Norberto Marcos: “Va a terminar mal”

12 de Agosto de 2025 | 17:07

El productor teatral Norberto Marcos advirtió que, a causa de la ausencia de diálogo con su ex mujer, Fátima Flóres, “Va a terminar todo mal”, al tiempo que se lamentó por los cruces mediáticos entre ambos.

En principio, negó haber sugerido que la cómica y el presidente Javier Milei se “usaron mutuamente” durante su relación: “Lo dije con la mejor de las ondas. Jamás pensaría mal de Fátima, todo lo contrario. Es sabido el cariño que siento por ella y lo he sentido toda mi vida, que es amor, más que cariño”.

“Sería el último en tratar de herirla o lastimarla de algún modo. Me preocupa mucho esa especie de amenaza -refiere al señalamiento de Flóres- ‘Si hablara’. Si hay algo que quiera decir, que lo diga porque sino queda todo en una nebulosa y estamos todos en un manto de sospecha. Si nos dejamos llevar por esas cosas, va a terminar todo mal. Nos tendríamos que juntar a hablar y ponernos de acuerdo”, añadió Marcos.

Respecto a las cuestiones económicas post divorcio, el empresario explicó: “Todavía estamos en instancias judiciales, es un proceso que no busqué y aquí estamos. No hacía falta poner abogados”. “Duele tener que respondernos a través de las cámaras y los letrados, cuando fuimos dos personas que convivimos por muchos años. Cuando la invito a tomar un café, no tenemos oportunidad de dialogar. Me hubiera gustado que (Marcelo) Polino, que es amigo de los dos, intercediera”, continuó

Al ser consultado por un enfoque tóxico de la relación, del cual incluso se mencionaron rasguños o manipulaciones por parte de la artista, en lugar de negarlo, Marcos sostuvo: “No voy a hablar de nuestra intimidad. No digo que no, ni que sí porque no tengo porqué revelar sobre nuestra privacidad”. No obstante, el cuestionamiento se volvió más directo e insistente, antes de concluir la entrevista. Al tener que definir entre una respuesta positiva o negativa, el empresario se limitó: “Sí hay que elegir, digo que no”.

 

