Deportes

Estudiantes llegó a Asunción y tiene el último ensayo para enfrentar a Cerro Porteño por la Copa Libertadores

12 de Agosto de 2025 | 16:15

 Esta mañana la delegación de Estudiantes partió rumbo a Asunción para enfrentar este miércoles a Cerro Porteño en el duelo de ida correspondiente a los octavos de final de la Copa Libertadores. La plantilla se encuentra integrada por 25 futbolistas, con la ausencia de algunos jugadores que estaban marginados en las últimas semanas por lesiones, como los casos de Ezequiel Piovi, Gabriel Neves y Joaquín Tobio Burgos y Eric Meza. Sin embargo, viajó el recién llegado Leonardo Suárez. 

Pasadas las 10.30 de este martes, el Pincha partió desde Ezeiza rumbo a la capital de Paraguay. Así, una vez aterrizada en tierras guaraníes, el Pincha se alojó en el predio de CARFEM (Centro de Alto Rendimiento de Fútbol Femenino).

Esta tarde, bajo las órdenes de Eduardo Domínguez, el equipo tendrá su última práctica pensando en el duelo de mañana por la tarde.

Los futbolistas que viajaron a Paraguay para la ida ante Cerro Porteño por los octavos de final de la Copa Libertadores:

Arqueros: Fernando Muslera, Fabricio Iacovich, Rodrigo Borzone.

EL DIA EN PARAGUAY.- En fotos: los hinchas ya le hacen el aguante a Estudiantes en la Copa Libertadores

Dolor en el hockey platense: falleció Agustín Isla, arquero de Gimnasia

Defensores: Leandro González Pirez, Facundo Rodríguez, Ramiro Funes Mori, Santiago Núñez, Valente Pierani, Román Gómez, Santiago Arzamendia, Eric Meza, Gastón Benedetti.

Mediocampistas: Mikel Amondarain, Santiago Ascacibar, Cristian Medina, José Sosa, Alexis Castro, Lucas Cornejo, Tiago Palacios, Fabricio Pérez, Leonardo Suárez.

Delanteros: Facundo Farías, Edwuin Cetré, Lucas Alario, Guido Carrillo.

