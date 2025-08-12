Estudiantes llegó a Asunción y tiene el último ensayo para enfrentar a Cerro Porteño por la Copa Libertadores

Aumento a estatales bonaerenses: la Provincia realizó una nueva oferta y los gremios la aceptaron
Aumento a estatales bonaerenses: la Provincia realizó una nueva oferta y los gremios la aceptaron
¡8 MILLONES de pesos! Cartonazo vacante y SÚPER POZO especial: cuando sale tarjeta y como jugar
Más de 90 muertes: se dispara la cifra de fallecidos por el fentanilo
EL DIA en Paraguay.- Estudiantes llegó a Asunción y tiene el último ensayo para enfrentar a Cerro Porteño
Quién era el hombre que fue encontrado sin vida en un hotel céntrico de La Plata
¿Hay clases este viernes 15 de agosto? Qué dice el calendario escolar de la Provincia
Combustibles y ATN: la oposición presiona mientras gobernadores "dialoguistas" esperan una señal
EL DIA EN PARAGUAY.- En fotos: los hinchas ya le hacen el aguante a Estudiantes en la Copa Libertadores
El Tren Roca completa su recorrido hasta Tolosa tras accidente fatal
EN FOTOS.- Así quedará la Plaza España tras la reconstrucción: las obras previstas y cuándo se inaugurarán
VIDEO.- La Provincia tendrá su primera planta procesadora de maní: creará 100 puestos de trabajo
VIDEO. Accidente y milagro en Ensenada: un Focus embistió a una moto y el conductor voló por el aire
En fotos | La UNLP festeja 120 años: expo en el Pasaje Dardo Rocha, charlas y actividades en el Rectorado
Dolor en el hockey platense: falleció Agustín Isla, arquero de Gimnasia
RECUERDO DE ORO. La Plata Rugby, campeón 1995: tapa y todo el color, así lo informaba El Día
Acusan a la madre de Wanda Nara de robarle el novio a la madre de otra famosa
Cazzu apuntó contra Christian Nodal por la crianza de Inti: “No tenemos un acuerdo que yo considere justo"
El hermano de Rojo explicó por qué no hubiese ido a UNO si se concretaba la vuelta a Estudiantes
Jeremías Merlo, de querer largar el fútbol al sueño del pibe en Gimnasia: su historia
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar
¿Este viernes 15 de agosto es feriado o día no laborable? Qué confirmó el Gobierno y quiénes descansan
Habló la mamá del platense Ian Moche y le dio duro a Milei: "El límite está en agredir”
¿Buscás trabajo? En La Plata y la Región, ofrecimientos de empleos en todos los rubros
Acusada de contrabando: azafata de Aerolíneas Argentinas cayó con relojes de lujo, joyas y diez iPhones
Cayó un acusado de una millonaria y violenta entradera en La Plata: tiene antecedentes y hay aún dos prófugos
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
VIDEO. Gerchunoff en La Plata: “El individualismo puso en crisis a los partidos tradicionales”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Esta mañana la delegación de Estudiantes partió rumbo a Asunción para enfrentar este miércoles a Cerro Porteño en el duelo de ida correspondiente a los octavos de final de la Copa Libertadores. La plantilla se encuentra integrada por 25 futbolistas, con la ausencia de algunos jugadores que estaban marginados en las últimas semanas por lesiones, como los casos de Ezequiel Piovi, Gabriel Neves y Joaquín Tobio Burgos y Eric Meza. Sin embargo, viajó el recién llegado Leonardo Suárez.
Pasadas las 10.30 de este martes, el Pincha partió desde Ezeiza rumbo a la capital de Paraguay. Así, una vez aterrizada en tierras guaraníes, el Pincha se alojó en el predio de CARFEM (Centro de Alto Rendimiento de Fútbol Femenino).
Esta tarde, bajo las órdenes de Eduardo Domínguez, el equipo tendrá su última práctica pensando en el duelo de mañana por la tarde.
🛬 De City Bell a Asunción. Juntos ✊🏻 pic.twitter.com/lTE82a48mK— Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) August 12, 2025
Los futbolistas que viajaron a Paraguay para la ida ante Cerro Porteño por los octavos de final de la Copa Libertadores:
Arqueros: Fernando Muslera, Fabricio Iacovich, Rodrigo Borzone.
LE PUEDE INTERESAR
EL DIA EN PARAGUAY.- En fotos: los hinchas ya le hacen el aguante a Estudiantes en la Copa Libertadores
LE PUEDE INTERESAR
Dolor en el hockey platense: falleció Agustín Isla, arquero de Gimnasia
Defensores: Leandro González Pirez, Facundo Rodríguez, Ramiro Funes Mori, Santiago Núñez, Valente Pierani, Román Gómez, Santiago Arzamendia, Eric Meza, Gastón Benedetti.
Mediocampistas: Mikel Amondarain, Santiago Ascacibar, Cristian Medina, José Sosa, Alexis Castro, Lucas Cornejo, Tiago Palacios, Fabricio Pérez, Leonardo Suárez.
Delanteros: Facundo Farías, Edwuin Cetré, Lucas Alario, Guido Carrillo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí