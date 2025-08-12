Quién era el hombre que fue encontrado sin vida en un hotel céntrico de La Plata

Más de 90 muertes: se dispara la cifra de fallecidos por el fentanilo
El último fin de semana, la víctima llegó en soledad al alojamiento de un hotel céntrico de La Plata. Luego de que una empleada ingresó a la habitación después de varias llamadas sin contestar, el hombre fue encontrado convaleciente y fue trasladado hacia el Hospital Rossi. En las últimas horas, su cuadro desmejoró y falleció en el nosocomio.
La víctima, fue identificada como Darío Espadachini, tenía 68 años y su domicilio se ubicaba en Berazategui. Según confiaron allegados, atravesaba un cuadro de salud delicado: padecía un linfoma que lo mantenía bajo tratamiento médico.
Su estadía transcurrió sin sobresaltos hasta que, en las últimas horas, la Policía fue alertada por una situación de emergencia en su habitación. El hombre fue hallado inconsciente y trasladado de urgencia al Hospital Rossi, donde ingresó a terapia intensiva. Pese al esfuerzo del personal médico, falleció poco después.
En un primer momento, las causas de su deceso eran inciertas. Sin embargo, el resultado de la autopsia confirmó que había consumido veneno para ratas, sustancia que fue encontrada en la habitación. Las pericias de la Comisaría Primera y de la UFI N°17, a cargo de la fiscal Eugenia Di Lorenzo, descartaron la intervención de terceros: no había signos de violencia ni accesos forzados.
Su hermana, radicada en Bariloche, emprendió viaje hacia la Ciudad para despedirlo y realizar los trámites correspondientes.
