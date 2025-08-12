El Tren Roca completa su recorrido hasta Tolosa tras accidente fatal

El Tren Roca normaliza su recorrido hasta Tolosa desde Plaza Constitución, tras un accidente fatal entre Quilmes y la estación platense este mediodía. La víctima, el conductor de una motocicleta, falleció en el acto.

Debido a esta trágica colisión, el servicio ferroviario se vio interrumpido entre las estaciones de Quilmes y Tolosa, a medida que avanzaban las pericias de la policía.

Según se intenta determinar, todo indicaría que el motociclista cruzaba las vías del tren con su vehículo cuando fue embestido por la formación. De inmediato, en el lugar se presentaron efectivos de la policía, bomberos y el SAME.

Una vez finalizadas las pericias y procesos judiciales requeridos, se normalizó el servicio del Tren Roca desde Plaza Constitución a Tolosa, debido a que entre Tolosa y La Plata se llevan adelante tareas de mantenimiento.