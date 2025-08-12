En fotos | La UNLP festeja 120 años: expo en el Pasaje Dardo Rocha, charlas y actividades en el Rectorado

Este martes se vivió la segunda jornada de festejos por los 120 años de la Universidad Nacional de La Plata, que se extenderán hasta el 14 de agosto. En el Recortado y en el Pasaje Dardo Rocha, con la Expo UNLP, la comunidad pudo participar de diferentes actividades.

En la sede del Rectorado se llevó a cabo el acto oficial. Incluyó un homenaje especial a los ex presidentes de la Universidad del último período democrático.

La ceremonia comenzó a las 11.45 en el Patio Julieta Lanteri del edificio de la Presidencia, en 7 entre 47 y 48, y contó con la presencia de los decanos de las 17 facultades, los directores de los colegios del sistema de pregrado, secretarios, prosecretarios, referentes de los gremios docentes, nodocentes y de la Federación Universitaria de La Plata.

La actividad de celebración inició con la actuación del Coro Universitario, el Cuarteto de Cuerdas y el Quinteto de Vientos de la casa de estudios. Además, se proyectó por primera vez el trailer oficial del documental: UNLP 120 años. También, se presentó el Libro-Objeto conmemorativo del 120° aniversario, ideado y producido por la Secretaría de Arte y Cultura junto a la Dirección General de Comunicación Institucional.

Por otra parte, en la Expo Universidad, que comenzó ayer y finalizará este jueves en el Pasaje Dardo Rocha, hubo actividades desde temprano, que se extienden hasta la tarde con entrada gratuita.

Hoy se llevó a cabo una jornada especial para celebrar el cumpleaños de la UNLP junto a miles de futuros ingresantes. La exposición apuntó a mostrar las carreras que se dictan en las 17 facultades de la Universidad local, con distintas atracciones.