Estudiantes vs Cerro Porteño.- En fotos: los hinchas ya le hacen el aguante al Pincha en la Copa Libertadores

Este martes los hinchas de Estudiantes comenzaron a movilizarse a Paraguay para decir presente mañana en el choque de ida ante Cerro Porteño por los octavos de final de la Copa Libertadores. En autos, micros o avión, de a poco van arribando a tierras guaraníes con una enorme expectativa por la presentación del equipo de Domínguez, que llega con tres victorias al hilo en el torneo local.

En esta nota te mostramos las fotos de la movilización, que promete llenar gran parte del sector que estarán ocupando los albirrojos en el Estadio General Pablo Rojas, más conocido como La Nueva Olla.

Viajó el plantel

En tanto, el plantel del Pincha emprendió su viaje a Asunción este mediodía y arribará en horas de la tarde. Al llegar se hospedará en el Centro de Alto Rendimiento de Fútbol Femenino, una instalación deportiva de la Asociación Paraguaya de Fútbol ideada para la mejora del rendimiento del fútbol femenino en Paraguay, que fue inaugurada en 2022.

El CARFEM, se encuentra ubicado en la ciudad de Ypané, dentro del Gran Asunción, a unos 26 km de Asunción, y a más de 40 minutos del reducto donde mañana buscará dar el primer paso hacia la clasificación. A su vez, ya alojado allí, el equipo realizará la última práctica, y ensayo de fútbol, donde definirá el equipo para enfrentar al Ciclón paraguayo. Cabe mencionar, que una vez finalizado el partido retornará a La Plata para preparar el encuentro del domingo ante Banfield.