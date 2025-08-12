Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Arrancó la paritaria con estatales: expectativa por la respuesta de los gremios

La oferta sería la misma que la formulada esta mañana a los docentes

Arrancó la paritaria con estatales: expectativa por la respuesta de los gremios

Foto: Florencia Domínguez

12 de Agosto de 2025 | 13:40

Escuchar esta nota

Con casi media hora de demora, la paritaria de los estatales comenzó con la expectativa de cuál será la respuestas de los gremios a la nueva propuesta que Provincia presentará sobre la mesa.

Esta nueva reunión es presencial en la sede del ministerio de Trabajo de Avenida 7 entre 39 y 40, a diferencia de lo que fue esta mañana con docentes.

Según pudo saber este diario, la oferta que Provincia formulará a los estatales replica el porcentaje y el esquema de pago que le ofrecieran a los maestros: 5% en dos tramos, el primero en agosto (a cobrar en septiembre) y el segundo en octubre (se percibe en noviembre).

LEA TAMBIÉN

Así quedarían los sueldos docentes con la oferta de aumento salarial de la Provincia

Esto significa una leve mejoría respecto del último ofrecimiento, que fue del 3,2% también en dos veces, y que los gremios rechazaron de plano.

Una vez planteada la nueva oferta restará saber qué actitud adoptarán los representantes de los sindicatos.

