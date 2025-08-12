Arrancó la paritaria con estatales: expectativa por la respuesta de los gremios

Muerte y conmoción en un hotel de La Plata: investigan si el huésped tomó veneno para ratas
Muerte y conmoción en un hotel de La Plata: investigan si el huésped tomó veneno para ratas
La oferta sería la misma que la formulada esta mañana a los docentes
Con casi media hora de demora, la paritaria de los estatales comenzó con la expectativa de cuál será la respuestas de los gremios a la nueva propuesta que Provincia presentará sobre la mesa.
Esta nueva reunión es presencial en la sede del ministerio de Trabajo de Avenida 7 entre 39 y 40, a diferencia de lo que fue esta mañana con docentes.
Según pudo saber este diario, la oferta que Provincia formulará a los estatales replica el porcentaje y el esquema de pago que le ofrecieran a los maestros: 5% en dos tramos, el primero en agosto (a cobrar en septiembre) y el segundo en octubre (se percibe en noviembre).
Esto significa una leve mejoría respecto del último ofrecimiento, que fue del 3,2% también en dos veces, y que los gremios rechazaron de plano.
Una vez planteada la nueva oferta restará saber qué actitud adoptarán los representantes de los sindicatos.
