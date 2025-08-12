Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Súper Cartonazo por $4.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA

Espectáculos

Cazzu apuntó contra Christian Nodal por la crianza de Inti: “No tenemos un acuerdo que yo considere justo"

Cazzu apuntó contra Christian Nodal por la crianza de Inti: “No tenemos un acuerdo que yo considere justo"
12 de Agosto de 2025 | 15:50

Escuchar esta nota

La controversial relación entre Cazzu y Christian Nodal continúa dando que hablar. En esta ocasión, la cantante argentina opinó abiertamente sobre la cuota alimentaria que el padre de su hija le envía, manifestando que no es la suficiente ni la que “considere justa”. 

En declaraciones a la prensa mexicana durante su llegada al Aeropuerto de México, Cazzu habló sobre el apoyo económico que le da su ex pareja: “No tenemos un acuerdo que yo considere justo, porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo".

Ante su respuesta, le consultaron si se enfrentará con él para hacerla “justa”: “¿Y pelearás porque sea justo? Legalmente me refiero”. “Lo que pasa ahora mismo es que yo, a diferencia de muchas mamás solteras, tengo la posibilidad de que sí tengo dinero. El dinero para mantenerme, para mantener a mi hija. Tengo el potencial de trabajar. Y por eso también tengo que... Puedo darme el lujo de elegir las batallas que voy a pelear. Y una batalla legal con un sistema de ley familiar tan patriarcal…", se diferenció. 

De esta forma, la cantante jujeña dejó en claro que no se presentará en la Justicia, sino que continuará llevando las cuentas en su hogar. Y cerró: "La verdad que en este momento no creo tener la energía para elegir ese camino. Mientras yo pueda sostener a mi hija, lo voy a hacer”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Paritaria bonaerense: de cuánto es la nueva oferta que Provincia le formuló a los docentes

¿Este viernes 15 de agosto es feriado o día no laborable? Qué confirmó el Gobierno y quiénes descansan

A pura ilusión, Estudiantes emprende el viaje copero: ¿cómo le fue en Paraguay?

Jeremías Merlo, de querer largar el fútbol al sueño del pibe en Gimnasia: su historia

Furia femicida en La Plata: quiso quemar viva a su ex

Plazos fijos: banco por banco, cuánto gano si deposito $1.000.000 a 30 días

Cuenta DNI activó este martes una de las promos más esperadas en La Plata

La demolición paralizada y se afianza el riesgo de una extensión de plazos
+ Leidas

Así quedarían los sueldos docentes con la oferta de aumento salarial de la Provincia

¿Este viernes 15 de agosto es feriado o día no laborable? Qué confirmó el Gobierno y quiénes descansan

Paritaria bonaerense: de cuánto es la nueva oferta que Provincia le formuló a los docentes

La demolición paralizada y se afianza el riesgo de una extensión de plazos

La Provincia llamó a los estatales y docentes, que esperan una oferta salarial superadora

Aumento a estatales bonaerenses: la Provincia realizó una nueva oferta a los gremios

A pura ilusión, Estudiantes emprende el viaje copero: ¿cómo le fue en Paraguay?

Muerte y conmoción en un hotel de La Plata: investigan si el huésped tomó veneno para ratas
Últimas noticias de Espectáculos

Acusan a la madre de Wanda Nara de robarle el novio a la madre de otra famosa

VIDEO. La versión de un tema de Miranda! que hicieron en La Voz Argentina y que es furor

"División Palermo": ¿se viene la tercera temporada del éxito de Netflix?

Fátima Flórez y Javier Milei, ¿reconciliados? Habló la humorista y tiró una bomba
Deportes
EL DIA EN PARAGUAY.- En fotos: los hinchas ya le hacen el aguante a Estudiantes en la Copa Libertadores
Dolor en el hockey platense: falleció Agustín Isla, arquero de Gimnasia
RECUERDO DE ORO. La Plata Rugby, campeón 1995: tapa y todo el color, así lo informaba El Día
El hermano de Rojo explicó por qué no hubiese ido a UNO si se concretaba la vuelta a Estudiantes
VIDEO. Canarios de oro: se cumplen 30 años del histórico campeonato de La Plata Rugby Club
Policiales
Quién era el hombre que fue encontrado sin vida en un hotel céntrico de La Plata
Más de 90 muertes: se dispara la cifra de fallecidos por el fentanilo
VIDEO. Accidente y milagro en Ensenada: un Focus embistió a una moto y el conductor voló por el aire
Acusada de contrabando: azafata de Aerolíneas Argentinas cayó con relojes de lujo, joyas y diez iPhones
Muerte y conmoción en un hotel de La Plata: investigan si el huésped tomó veneno para ratas
La Ciudad
Aumento a estatales bonaerenses: la Provincia realizó una nueva oferta a los gremios
En fotos | La UNLP festeja 120 años: expo en el Pasaje Dardo Rocha, charlas y actividades en el Rectorado
El Tren Roca completa su recorrido hasta Tolosa tras accidente fatal
Comenzó la ejecución del nuevo asfalto y obra hidráulica en Gonnet
¿Hay clases este viernes 15 de agosto? Qué dice el calendario escolar de la Provincia
Información General
Banco Provincia presentó una línea de créditos para jóvenes de 18 a 25 años: requisitos para obtener hasta $16 millones en 60 cuotas
¿Este viernes 15 de agosto es feriado o día no laborable? Qué confirmó el Gobierno y quiénes descansan
De la mano de las nuevas tecnologías: las carreras con más demanda en Argentina y con sueldos de hasta $8 millones
El histórico robo del sable de San Martín: cómo desapareció y reapareció la reliquia más valiosa de Argentina
El Día del Hijo del Medio: ¿El gran olvidado en las familias platenses?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla