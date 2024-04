Subas de 40% en camperas: los abrigos parten de los 50 mil pesos

El otoño está empezándose a sentir en la Región y de a poco el clima comienza a ser cada día más fresco. Y este cambio de clima invita a renovar la vestimenta, se dejan las remeras con mangas cortas para pasar a las de largas, los suéteres reaparecen y se revisa el estado de las camperas de abrigo.

Quienes tengan que renovar esta prenda para la temporada de otoño-invierno, deberán abonar al menos 50 mil pesos.

En un contexto de caída del consumo, los comerciantes del rubro textil tratan de subir los precios lo menos posible frente a los incrementos que tienen que enfrentar como alquileres, servicios y sueldos, pero igual los aumentos se sienten.

Referentes del sector indican que los incrementos en las prendas de vestir fue del 120 por ciento interanual, muy por debajo del 276,2 por ciento de los últimos doce meses que midió para febrero pasado el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC).

Respecto a los valores de las camperas de adultos, dependiendo de la calidad y la marca, se pueden conseguir desde 50 mil pesos las más económicas. En la mayoría de los casos se trata de prendas a la cintura, con capucha y rellenas de guata.

En el rango intermedio de precio/calidad, los precios rondan entre los 75 y 80 mil pesos. Las de marcas más reconocidas, superan los 150 mil pesos.

“Hasta ahora no hizo mucho frío y encima con el súper fin de semana largo, el movimiento comercial está muy tranquilo. Ha entrado poca gente y vemos que en los comercios de la zona pasa lo mismo”, dijo el empleado de un local de ropa para toda la familia de la zona de 5 y 49 respecto a cómo vienen las ventas.

Sobre las camperas de abrigo en particular, el hombre contó que “por ahora no han entrado muchas de fábrica, creemos que en las próximas semanas irán trayendo algunas más. Pero no es una prenda que se venda como otras, ya que en los adultos suele durar más de dos temporadas si se cuida”.

En ese local, las camperas de abrigo costaban 75 mil pesos en los talles de adultos y en las de niños, 49 mil pesos. “El año pasado las más baratas de adulto costaban unos 55 mil pesos”, recordó el empleado.

Para las adolescentes, que suelen querer estar a la moda, las caperas puffer cortas son las que están en tendencia.

Dentro de las marcas que más consumen las jóvenes, lo valores para estas prendas arrancan en los 10o mil pesos hasta los 200 mil. Y si se tarta de camperas más largas, que llegan por debajo de la cadera, el valor alcanza los 250 mil pesos.

En 2023, este tipo de indumentaria se conseguía desde 70 mil pesos y llegaban a valer 150 mil pesos las más caras.

Para los consumidores de marcas de shopping, los costos se incrementan considerablemente, y una campera cuesta como mínimo 200 mil pesos, llegando a venderse hasta por 500 mil pesos.

“Son prendas que no se cambian todos los años, salvo alguna excepción, es por eso que tienen otra confección y calidad en general. Se hacen para que la vida útil sea de varias temporadas. No es algo que se puede meter en el lavarropas como una remera y tampoco tiene el mismo uso: en la mayoría de los casos, uno usa la campera un rato mientras está en el exterior, yendo de un lugar a otro o paseando, pero no tiene el mismo desgaste que otro tipo de prendas que se usan cotidianamente”, describió la encargada de un comercio de venta de ropa femenina, donde las camperas se podían conseguir desde 120 mil pesos en adelante.

FACILIDADES DE PAGO

Al tratarse de un producto cuyo valor impacta en la economía de las familias, los comerciantes tratan de ofrecer facilidades de pago y promociones para poder venderlas.

“Tenemos hasta 3 cuotas sin interés con montos de hasta 150 mil pesos y si se supera esa suma, se ofrecen 6 cuotas sin interés, además de algunas promociones bancarias”, dijo la mujer consultada.

Hace unas semanas, consultado por la fuerte caída de ventas en el rubro indumentaria, el presidente de la Cámara Argentina de Innovación Textil y Afines (CAITA), Horacio Ernesto Del Burgo, relacionó la situación no sólo con la crisis económica, sino también con las compras adelantadas que se hicieron a fines de 2023.

“Sobre fin de año y hasta diría entrado el 2024, se adelantaron compras para contrarrestar la inflación futura. Se vendía diciendo: ‘comprá ahora que aumenta mañana’”, sostuvo Del Burgo.

El dirigente agregó que “llegaron después los gastos en los resúmenes de las tarjetas de crédito y fueron grandes, porque la compra adelantada muchas veces se hacía con tarjeta”.

“Creemos que, en un par de meses, los precios se van a reacomodar y las ventas se van a estabilizar”, estimó el dirigente.

El presidente de CAITA, además, consideró que “Argentina tiene un muy buen producto de diseño y tenemos que seducir al cliente para que elija comprar manufactura local no por obligación, sino debido a que es un artículo de calidad con un precio correcto”, finalizó.