La Región aún en deuda con el reciclado de los residuos domiciliarios

Por su importancia sanitaria para la Región y por las demoras de largos años en ponerlo en vigencia, el reciclado de los residuos y su separación en origen forman parte de los promesas incumplidas, con una puesta en práctica siempre relegada.

Tal como se ha dicho, contrariamente a lo deseado, la planta regional del Ceamse recibe cada vez más cantidades de basura domiciliaria no discriminada, en un fenómeno que responde a que no se maximiza la separación de residuos, en lo que vendría a ser el primer eslabón de todo programa que apunte al reciclado de las materias no orgánicas descartadas en hogares, oficinas y comercios.

Así lo determinaron numerosos informes de organizaciones ambientalistas, que reflejaron en diversas fechas publicaciones sobre el seguimiento periódico del volumen de residuos que iba llegando al predio de enterramiento de diagonal 74, procedente de La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena y Brandsen.

Ahora, en las últimas jornadas y según se reflejó en este diario, la ONG Nuevo Ambiente informó que en La Plata no se ha aplicado la ordenanza 10.661 del año 2009 denominada “Basura 0”. Agregaron de la entidad que “tampoco se alienta suficientemente la separación de residuos en origen, ni el uso de la bolsa verde, y además no se realizan tareas de educación ni información sobre el tema”.

Lo cierto es que son muchos los vecinos que no tienen conocimiento preciso sobre los días y horas en que pasa la recolección de residuos no orgánicos y, por ello, finalmente unifican en las bolsas negras el contenido con los orgánicos. Y esa es otra grave falencia de la empresa que tiene a su cargo la recolección de residuos. Tampoco existe información precisa para los vecinos acerca de dónde dejar la denominada basura electrónica y otros desechos tóxicos.

El objetivo del reciclado es separar y clasificar los residuos secos para reducir la cantidad de basura que se envía el relleno sanitario y, de esta manera, preservar el medio ambiente. Científicos y funcionarios platenses establecieron que el reciclaje de la materia no orgánica o seca (papel, cartón, plástico, vidrio, lata) es uno de los principales procedimientos para reducir los niveles de basura.

Sin embargo en el caso de nuestra zona –se señala que ello ocurre en gran medida por desconocimiento del sistema por parte de muchos vecinos, derivada de la falta información- gran porcentaje va a parar al enterramiento de la planta de la Ceamse, en Ensenada.

Se trata, en definitiva, de un sistema que, a medida que creciera en sus volúmenes, podría generar no sólo menor contaminación sino mayores beneficios económicos por la reutilización de materiales como papel, cartón, plásticos, latas y hierros, entre otros).

Por ello es importante que tanto desde las municipalidades de la Región como desde otros organismos del Estado con incumbencia se estimule a la población a concretar el reciclado, se ajuste y haga conocer el cronograma de la recolección de las bolsas verdes –dispuestas para los residuos no orgánicos-, consolidándose de esa manera un hábito que ofrece tantas ventajas a la sociedad.

Todo ello sin desmedro de que después de realizadas las campañas de concientización sobre la importancia de la clasificación de los residuos, se apliquen sanciones a quienes afrontando una conducta antisocial no cumplan con ese cometido.