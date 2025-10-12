Se retrasa la decisión de reimprimir las boletas

Los libertarios, el recuerdo de 2009 y una interna peronista contenida para no generar olas
Los libertarios, el recuerdo de 2009 y una interna peronista contenida para no generar olas
La Cámara Nacional Electoral devolvió, a la Justicia Federal de Buenos Aires, la apelación de La Libertad Avanza (LLA) para autorizarle a reimprimir los 14 millones de boletas únicas para los electores bonaerenses.
La decisión se tomó por entender que la Junta Electoral con competencia en la Provincia omitió un paso clave: la opinión del conjunto de las fuerzas políticas.
El camarista Daniel Bejas firmó una providencia devolviendo la apelación a la Junta, integrada por el juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, el presidente de la Cámara Federal, Jorge Di Lorenzo y la presidenta de la Corte provincial, Hilda Kogan.
“El presente caso constituye una cuestión de orden público, toda vez que para su tratamiento en la instancia anterior se trabó un proceso contencioso al cual quedaron integradas -como partes- las agrupaciones políticas del distrito que participan del proceso electoral en curso, corresponde sustanciar el recurso de apelación concedido, en resguardo del principio de bilateralidad y para asegurar el derecho de defensa”, sostuvo en el escrito de la Cámara Nacional Electoral.
Y consideró que la Junta Electoral, que previo a rechazar el planteo de reimpresión de las boletas que formuló LLA, realizó una audiencia con todas las fuerzas políticas que compiten en suelo bonaerense el 26 de octubre, de igual manera debía pedir la opinión de los 15 partidos ante la apelación del Gobierno.
Los jueces Ramos Padilla, Di Lorenzo y Kogan al rechazar la reimpresión de las boletas con un costo por encima de los 12.100 millones de pesos, consideraron que más allá de la “imposibilidad material y temporal”, resulta también “jurídicamente improcedente,
Ayer el candidato a diputado nacional por LLA, Diego Santilli, se mostró pesimista respecto a la posible reimpresión de boletas para los comicios de medio término.
“No creo que las vayan a cambiar”, sostuvo con relación al cambio de la primera figura de la boleta violeta, que aún conserva la imagen de José Luis Espert, el dirigente liberal acusado de vínculos con el narcotráfico.
