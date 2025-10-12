Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Política y Economía |Le devuelven el expediente a la Junta electoral de la provincia

Se retrasa la decisión de reimprimir las boletas

Se retrasa la decisión de reimprimir las boletas
12 de Octubre de 2025 | 03:10
Edición impresa

La Cámara Nacional Electoral devolvió, a la Justicia Federal de Buenos Aires, la apelación de La Libertad Avanza (LLA) para autorizarle a reimprimir los 14 millones de boletas únicas para los electores bonaerenses.

La decisión se tomó por entender que la Junta Electoral con competencia en la Provincia omitió un paso clave: la opinión del conjunto de las fuerzas políticas.

El camarista Daniel Bejas firmó una providencia devolviendo la apelación a la Junta, integrada por el juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, el presidente de la Cámara Federal, Jorge Di Lorenzo y la presidenta de la Corte provincial, Hilda Kogan.

“El presente caso constituye una cuestión de orden público, toda vez que para su tratamiento en la instancia anterior se trabó un proceso contencioso al cual quedaron integradas -como partes- las agrupaciones políticas del distrito que participan del proceso electoral en curso, corresponde sustanciar el recurso de apelación concedido, en resguardo del principio de bilateralidad y para asegurar el derecho de defensa”, sostuvo en el escrito de la Cámara Nacional Electoral.

Y consideró que la Junta Electoral, que previo a rechazar el planteo de reimpresión de las boletas que formuló LLA, realizó una audiencia con todas las fuerzas políticas que compiten en suelo bonaerense el 26 de octubre, de igual manera debía pedir la opinión de los 15 partidos ante la apelación del Gobierno.

Los jueces Ramos Padilla, Di Lorenzo y Kogan al rechazar la reimpresión de las boletas con un costo por encima de los 12.100 millones de pesos, consideraron que más allá de la “imposibilidad material y temporal”, resulta también “jurídicamente improcedente,

LE PUEDE INTERESAR

Las “zonas oscuras” de las inversiones chinas en la Argentina

LE PUEDE INTERESAR

A dos semanas de las elecciones, la justicia posterga decisión sobre reimpresión de boletas por un error formal

Ayer el candidato a diputado nacional por LLA, Diego Santilli, se mostró pesimista respecto a la posible reimpresión de boletas para los comicios de medio término.

“No creo que las vayan a cambiar”, sostuvo con relación al cambio de la primera figura de la boleta violeta, que aún conserva la imagen de José Luis Espert, el dirigente liberal acusado de vínculos con el narcotráfico.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Encabeza Santilli: reemplaza a Espert en la lista
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia pagó sus severas limitaciones con una dura derrota ante Talleres 2 a 1 justo antes del clásico

En el último suspiro de la noche Estudiantes llegó al empate y terminó 1 a 1 ante Belgrano en Córdoba

Madrugada violenta en La Plata: más videos de las peleas con patadas en el piso en plena avenida 7

Alquileres en la Costa: entre la crisis y las elecciones

La hija platense de un exdiputado exige un avión sanitario para repatriar a su padre internado en República Dominicana

Música, teatro, cine y más en este finde largo en La Plata
+ Leidas

En el último suspiro de la noche Estudiantes llegó al empate y terminó 1 a 1 ante Belgrano en Córdoba

Los libertarios, el recuerdo de 2009 y una interna peronista contenida para no generar olas

La Provincia lidera el uso de IA, según el primer informe de OpenAI sobre el país

El amigo Bessent, la “construcción del milagro” mileísta y el fantasma de 2018

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

VIDEO. Estudiantes: rescató un punto sobre la hora

VIDEO. Gimnasia se complicó: perdió un partido inexplicable

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia
Últimas noticias de Política y Economía

Encabeza Santilli: reemplaza a Espert en la lista

Dos fotos que alimentan rumores sobre el gabinete del Gobernador

La “asociación estratégica” con China deja a la Argentina en una nueva forma de dependencia

La trama china de los Macri y el dato discursivo tras el rescate de EE UU
Deportes
VIDEO. Estudiantes: rescató un punto sobre la hora
Un empate que servirá sólo si gana el clásico
Nueva polémica: ¿hubo penal contra Medina?
VIDEO. Hubo homenaje del Pincha a Russo
El plantel volvió y tendrá dos días libres
Policiales
VIDEO. “La quisieron matar”, denunció la mamá de la adolescente golpeada
“Los dólares o no la contás”: otro jubilado blanco de un salvaje asalto
Vendió su moto y antes de llegar a la casa le robaron
Triple crimen narco: ubicaron a los doce implicados en la escena
Cortan la luz y saquean una hamburguesería
Espectáculos
Adiós a Diane Keaton: una actriz legendaria, ganadora del Oscar y musa de Woody Allen
“MasterChef Celebrity”: Wanda vuelve a alborotar las cocinas
“El verano en que me enamoré”: un romance convertido en fenómeno de redes
Del cine al teatro: estrellas de Hollywood que conquistaron Broadway
El Pelu-Palooza en el Movistar Arena: ¡Cringe!
Información General
La Provincia lidera el uso de IA, según el primer informe de OpenAI sobre el país
Movimiento aceptable en La Feliz
Tras la explosión en la feria de ciencias de Pergamino, exigen que los experimentos sean realizados por personal idóneo
¿El Principio del Fin de la SUBE? El impacto del Pago con Tarjeta de Crédito en el Transporte Público
Chicos y pantallas: desde cuándo deben usarlas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla