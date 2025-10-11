Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

A dos semanas de las elecciones, la justicia posterga decisión sobre reimpresión de boletas por un error formal

A dos semanas de las elecciones, la justicia posterga decisión sobre reimpresión de boletas por un error formal
11 de Octubre de 2025

Escuchar esta nota

En plena cuenta regresiva hacia los comicios nacionales, la Cámara Nacional Electoral (CNE) decidió postergar su resolución respecto de la reimpresión de boletas, a raíz de un error procesal administrativo detectado en el trámite. 

El conflicto gira en torno a la habilitación de Diego Santilli para encabezar la lista de diputados de La Libertad Avanza, en reemplazo de José Luis Espert, quien renunció en medio de cuestionamientos vinculados a sus vínculos con el caso Fred Machado. 

Aunque un juez federal de La Plata había autorizado el cambio, el Gobierno apeló la decisión ante la CNE, mientras el tribunal devolvió la apelación solicitando que se complete un paso administrativo olvidado: pedir la opinión de las demás fuerzas políticas del distrito. 

El presidente de la CNE, Daniel Bejas, manifestó que ello no es un mero formalismo, sino un asunto de orden público electoral, porque al tratarse de una disputa con partes involucradas, debe garantizase el derecho de defensa y la bilateralidad del proceso. 

Por otro lado, la Justicia electoral ya se había opuesto con anterioridad a la reimpresión, argumentando que implicaría un costo excesivo —más de 12.100 millones de pesos—, y que no había posibilidades materiales ni temporales de imprimir y distribuir 14 millones de boletas antes del día de la elección. 

Desde La Libertad Avanza, los representantes sostienen que la reimpresión es “técnicamente posible y presupuestariamente viable”, si se toma una decisión judicial urgente.  El Ministerio del Interior, por su parte, aseguró que hay fondos disponibles y que la tarea podría realizarse “contrarreloj”. 
 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

