Hipotecados UVA denuncian cobros indebidos y exigen que los bancos devuelvan millones

Por primera vez desde que se implementaron los créditos hipotecarios UVA, un grupo de familias de La Plata, la Ciudad de Buenos Aires y otros municipios de la Provincia de Buenos Aires presentaron reclamos formales contra el Banco Nación y el Banco Provincia.
En las demandas señalaron a las entidades de "calcular las cuotas y el capital de forma ilegal, al no aplicar la Ley 24.283, que impone un tope a la indexación de las deudas". Según los denunciantes, "las diferencias podrían superar el 40% de la cuota mensual y derivar en devoluciones millonarias".
La presentación, impulsada por abogados especializados en defensa del consumidor financiero, apunta a una práctica que califican de “sistemática y arbitraria”: "La omisión del límite legal previsto por la Ley 24.283, una norma de orden público que protege a los deudores frente a la inflación o variaciones desmedidas en los índices de actualización", citaron los denunciantes. En este caso, "los bancos estarían aplicando incrementos en la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) por encima del índice del metro cuadrado de construcción (UVI), que es el que originalmente debía servir de referencia", agregaron.
Los damnificados sostienen que "los préstamos UVA fueron diseñados en base al valor del metro cuadrado de construcción y que, por lo tanto, el capital ajustado no puede superar la variación real del bien vinculado". Sin embargo, denuncian que "desde mediados de 2023 el cálculo del coeficiente CER —que define el valor de la UVA— comenzó a separarse drásticamente del índice UVI, generando un desfasaje creciente entre lo que las familias pagan y lo que deberían pagar si se aplicara la ley".
Un caso testigo —ya pubicado por EL DIA— presentado por una deudora del Banco Provincia, Julieta Doglia, expone la magnitud del conflicto. Según su reclamo, "al 31 de agosto de 2025 el banco le exigía una cuota de $780.808,28, cuando el tope legal fijado por la Ley 24.283 la limitaba a $556.396,48. La diferencia, un 40,33% por encima de lo permitido, representa un cobro indebido que a esa fecha ascendía a casi ocho millones de pesos. Si se recalculara todo el préstamo, el capital adeudado pasaría de $83.573.406,53 a $51.556.385,01".
Los denunciantes argumentan que "este patrón se repite en numerosos casos, con cuotas infladas y capitales artificialmente incrementados". “El recálculo conforme a la Ley 24.283 demostraría que los deudores pagaron de más durante meses”, aseguran los abogados, quienes remarcan que "el daño no solo se mide en dinero, sino también en la pérdida de previsibilidad y estabilidad que sufren las familias hipotecadas".
Otro eje del reclamo es la falta de transparencia en la información financiera. Los abogados sostienen que "los bancos no incluyen el ajuste UVA dentro del Costo Financiero Total (CFT), lo que impide conocer el verdadero costo del crédito". Por ese motivo, se intimó a las entidades "a entregar un detalle completo y veraz del CFT, incorporando expresamente el componente de ajuste CER. Si no lo hacen, los denunciantes consideran que se estaría frente a una nueva infracción a la ley de defensa del consumidor", conforme citaron desde la parte denunciante.
De acuerdo a la información aportada por los demandantes, las familias afectadas ya enviaron intimaciones formales a los bancos, "exigiendo en un plazo de cinco días hábiles el cumplimiento del tope legal, el recálculo de las cuotas y la devolución o compensación de los montos cobrados en exceso". "En caso de no obtener respuesta, llevaremos los casos a la Justicia civil y comercial", donde podrían reclamar "no solo los reintegros sino también la reparación integral del daño económico y moral", concluyeron.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
