Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mañana sale la nueva tarjeta del Cartonazo | Pozo de $4.000.000, línea de $300 mil y la chance de un auto 0 KM

La Ciudad

Hipotecados UVA denuncian cobros indebidos y exigen que los bancos devuelvan millones

Hipotecados UVA denuncian cobros indebidos y exigen que los bancos devuelvan millones
15 de Octubre de 2025 | 20:23

Escuchar esta nota

Por primera vez desde que se implementaron los créditos hipotecarios UVA, un grupo de familias de La Plata, la Ciudad de Buenos Aires y otros municipios de la Provincia de Buenos Aires presentaron reclamos formales contra el Banco Nación y el Banco Provincia.

En las demandas señalaron a las entidades de "calcular las cuotas y el capital de forma ilegal, al no aplicar la Ley 24.283, que impone un tope a la indexación de las deudas". Según los denunciantes, "las diferencias podrían superar el 40% de la cuota mensual y derivar en devoluciones millonarias".

LEA TAMBIÉN

Un fallo judicial podría sentar precedente para los hipotecados UVA de La Plata

La presentación, impulsada por abogados especializados en defensa del consumidor financiero, apunta a una práctica que califican de “sistemática y arbitraria”: "La omisión del límite legal previsto por la Ley 24.283, una norma de orden público que protege a los deudores frente a la inflación o variaciones desmedidas en los índices de actualización", citaron los denunciantes. En este caso, "los bancos estarían aplicando incrementos en la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) por encima del índice del metro cuadrado de construcción (UVI), que es el que originalmente debía servir de referencia", agregaron.

Los damnificados sostienen que "los préstamos UVA fueron diseñados en base al valor del metro cuadrado de construcción y que, por lo tanto, el capital ajustado no puede superar la variación real del bien vinculado". Sin embargo, denuncian que "desde mediados de 2023 el cálculo del coeficiente CER —que define el valor de la UVA— comenzó a separarse drásticamente del índice UVI, generando un desfasaje creciente entre lo que las familias pagan y lo que deberían pagar si se aplicara la ley".

Un caso testigo —ya pubicado por EL DIA— presentado por una deudora del Banco Provincia, Julieta Doglia, expone la magnitud del conflicto. Según su reclamo, "al 31 de agosto de 2025 el banco le exigía una cuota de $780.808,28, cuando el tope legal fijado por la Ley 24.283 la limitaba a $556.396,48. La diferencia, un 40,33% por encima de lo permitido, representa un cobro indebido que a esa fecha ascendía a casi ocho millones de pesos. Si se recalculara todo el préstamo, el capital adeudado pasaría de $83.573.406,53 a $51.556.385,01".

LEA TAMBIÉN

Hipotecas UVA, quejas por el costo financiero: en La Plata, damnificados piden información a las entidades

Los denunciantes argumentan que "este patrón se repite en numerosos casos, con cuotas infladas y capitales artificialmente incrementados". “El recálculo conforme a la Ley 24.283 demostraría que los deudores pagaron de más durante meses”, aseguran los abogados, quienes remarcan que "el daño no solo se mide en dinero, sino también en la pérdida de previsibilidad y estabilidad que sufren las familias hipotecadas".

Otro eje del reclamo es la falta de transparencia en la información financiera. Los abogados sostienen que "los bancos no incluyen el ajuste UVA dentro del Costo Financiero Total (CFT), lo que impide conocer el verdadero costo del crédito". Por ese motivo, se intimó a las entidades "a entregar un detalle completo y veraz del CFT, incorporando expresamente el componente de ajuste CER. Si no lo hacen, los denunciantes consideran que se estaría frente a una nueva infracción a la ley de defensa del consumidor", conforme citaron desde la parte denunciante.

LEA TAMBIÉN

Recusan a un juez en un caso de hipotecados UVA por "incumplir órdenes judiciales y de transparencia financiera"

De acuerdo a la información aportada por los demandantes, las familias afectadas ya enviaron intimaciones formales a los bancos, "exigiendo en un plazo de cinco días hábiles el cumplimiento del tope legal, el recálculo de las cuotas y la devolución o compensación de los montos cobrados en exceso". "En caso de no obtener respuesta, llevaremos los casos a la Justicia civil y comercial", donde podrían reclamar "no solo los reintegros sino también la reparación integral del daño económico y moral", concluyeron.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

El IPS confirmó cuándo cobran sus haberes de octubre los jubilados bonaerenses

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Invasión "Hells Angels" en La Plata: operativo especial, cambio de sede y los icónicos chalecos bordados

"Todos metidos": Domínguez, con algunas dudas, busca el equipo para el clásico en UNO

Informe | Los números del cinturón verde de La Plata: hectáreas, qué se cultivas más y la cifra "más alta" del país

Zaniratto encabezó la práctica en Estancia Chica y ya prepara el equipo para el clásico del domingo

La ANMAT prohibió un aceite de oliva famoso

Terror en los automovilistas por un grupo de "tira piedras" en un transitado cruce de Tolosa

Dónde voto: consultá aquí el padrón definitivo para las elecciones del 26 de octubre

"Pincha o plomo": en la previa del clásico, un mural encendió la polémica en La Plata
+ Leidas

Dónde voto: consultá aquí el padrón definitivo para las elecciones del 26 de octubre

“Hells Angels” en La Plata: misterio, alarma y una cita de motoqueros sin sede

"La Plata está de fiesta": hablaron los motoqueros de "Hells Angels"

Hells Angels en La Plata: mucho turismo, nada de motos, micro doble piso y fin del misterio

Zaniratto busca los once para el clásico del domingo

Una vida compleja, 4 veces en la cárcel y una muerte violenta: quién era el hombre que mató el chico de 16 años en La Plata

Domínguez evalúa algunas modificaciones: ¿qué equipo tiene en mente para el clásico?

El IPS confirmó cuándo cobran sus haberes de octubre los jubilados bonaerenses
Últimas noticias de La Ciudad

Tormenta sorpresa en La Plata: podría haber lluvias

Invasión "Hells Angels" en La Plata: operativo especial, cambio de sede y los icónicos chalecos bordados

En bici y disfrazados por Halloween en La Plata

Informe | Los números del cinturón verde de La Plata: hectáreas, qué se cultivas más y la cifra "más alta" del país
Espectáculos
Se apaga MTV y se cierra una era: del "video mató la radio" al "streaming calló a la tele musical"
¡Bombazo! Amaia Montero confirmó que vuelve a La Oreja de Van Gogh
Cómo fue el rating de MasterChef Celebrity en su segunda entrega
Se filtró la reacción del ex de Dai Fernández luego de la confirmación del romance entre la actriz y Nico Vázquez
La fortuna que deja Diane Keaton: más de 100 millones de dólares, quiénes serán sus herederos
Policiales
Persecución, fuga y choque en La Plata: dos policías fueron trasladados al hospital
"Los delitos se han incrementado": la Asamblea Vecinal de Tolosa presentó un petitorio en la Gobernación
Tras el violento choque en Punta Lara, hallaron varias dosis de cocaína en las pertenencias de un herido
Tras una pericia clave, la causa del incendio en el depósito de Aloise Tecno cambia de carátula y fiscalía
Terror en los automovilistas por un grupo de "tira piedras" en un transitado cruce de Tolosa
Deportes
Marruecos venció a Francia en los penales y clasificó a la final
La Sub 20 empata 0 a 0 con Colombia por el pase a la final del Mundial
"Todos metidos": Domínguez, con algunas dudas, busca el equipo para el clásico en UNO
Zaniratto encabezó la práctica en Estancia Chica y ya prepara el equipo para el clásico del domingo
"Pincha o plomo": en la previa del clásico, un mural encendió la polémica en La Plata
Información General
La ANMAT prohibió un aceite de oliva famoso
Los detalles de la obra hídrica clave para evitar inundaciones en el interior de la Provincia
Hace 85 años Chaplin desafió a Hitler: el estreno de "El gran dictador", la sátira que se burló del nazismo
Desastres naturales: alertan por su impacto económico
Buscan bajar la polución de la industria naviera

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla