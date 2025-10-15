Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mañana sale la nueva tarjeta del Cartonazo | Pozo de $4.000.000, línea de $300 mil y la chance de un auto 0 KM

Política y Economía

Diego Santilli en La Plata: dijo que es “difícil” hacer campaña con José Luis Espert en la boleta

Diego Santilli en La Plata: dijo que es “difícil” hacer campaña con José Luis Espert en la boleta

César Santoro / El Día

15 de Octubre de 2025 | 17:32

Escuchar esta nota

El candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, Diego Santilli, reconoció que es una situación “difícil” hacer campaña en la Provincia con el nombre de José Luis Espert en la boleta, pero confió en recortar la diferencia de casi 14 puntos que el peronismo obtuvo en territorio bonaerense en los comicios del 7 de septiembre y para ese objetivo juzgó clave “que no nos venza la apatía ni la indiferencia porque entonces vuelve el pasado”.

El “Colorado”, que finalmente quedó a la cabeza de la nómina de LLA aunque su nombre aparecerá tercero, estuvo este miércoles en La Plata donde encabezó un almuerzo con empresarios locales de distintos rubros en un restaurante de City Bell, mantuvo una reunión con trabajadores informales y luego encabezó un plenario del PRO en el Teatro Bar, en 43 entre 7 y 8.

Acompañado del presidente de su partido en la Provincia, Cristian Ritondo, Santilli sostuvo que “veo como una oxigenación, un respaldo” en sus recorridas, y señaló que “tenemos que recuperar porque el peronismo hizo su techo, sacó 200.000 votos más que en la elección del 2021. Nosotros tenemos que procurar que de esos 4 millones que no fueron a votar, 1.900.000 que solían votar a Libertad Avanza y a Juntos por el Cambio, y que están ahí, esta vez vayan”.

En ese marco, Ritondo hizo una cerrada defensa del gobierno de Javier Milei. “Estamos a mitad de camino, en el camino de la transformación. Hoy hemos acomodado la macroeconomía, el mundo nos empezó a mirar. El gesto de Estados Unidos tiene que ver con la consecuencia de una política y el esfuerzo que están haciendo los argentinos que no quieren volver atrás. Ya una vez nos pasó que los argentinos cambiaron y después vinieron los Albertos, los Cristina y terminamos con el 52% de pobreza en la Argentina y una hiperinflación golpeando la puerta. No volvemos a hacer eso”, afirmó.

"Hoy necesitamos tener diputados para seguir hacendo cambios, no como pasa hoy que en las sesiones nos ponen palos en la rueda. Hay un sector muy grande en la política argentina, principalmente el kirchnerismo, que piensa que cuanto peor, mejor; cuando peor le va al gobierno mejor es para ellos, pero es peor para los argentinos”, apuntó.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Hells Angels en La Plata: qué se sabe de la llegada de la banda de motociclistas estadounidenses

VIDEO. Santi Maratea rompió el silencio y desafió a la Justicia de La Plata: "¿Protocolo de qué amigo?"

Estudiantes habilita el primer canje de entradas para el clásico en UNO: cuándo y a qué hora comienza

Trump: "Si Milei no gana las elecciones no seremos generosos con Argentina"

Guardia alta: designaron árbitros para el clásico de Estudiantes y Gimnasia

Gimnasia y un nuevo fracaso: Orfila, el reflejo de una dirigencia sin luces ni proyección

Murió el periodista Luis Pedro Toni, un histórico del mundo del espectáculo

Se volvió a disparar la tasa de plazos fijos: banco por banco, cuánto rinden los ahorros
+ Leidas

Dónde voto: consultá aquí el padrón definitivo para las elecciones del 26 de octubre

“Hells Angels” en La Plata: misterio, alarma y una cita de motoqueros sin sede

"La Plata está de fiesta": hablaron los motoqueros de "Hells Angels"

Hells Angels en La Plata: mucho turismo, nada de motos, micro doble piso y fin del misterio

Zaniratto busca los once para el clásico del domingo

Una vida compleja, 4 veces en la cárcel y una muerte violenta: quién era el hombre que mató el chico de 16 años en La Plata

Domínguez evalúa algunas modificaciones: ¿qué equipo tiene en mente para el clásico?

"Brazilian Day" en La Plata: tras la suspensión, se realiza este finde en Plaza Moreno

Últimas noticias de Política y Economía

Dónde voto: consultá aquí el padrón definitivo para las elecciones del 26 de octubre

Estados Unidos volvió a comprar pesos: rebotan los bonos y las acciones argentinas en Wall Street, y ceden el dólar oficial y el blue

Bessent anunció que la ayuda de EEUU a la Argentina podría llegar a 40 mil millones de dólares

Fracasó la sesión para interpelar en Diputados a Caputo, Lugones y Karina Milei
Deportes
La Sub 20 visita a Colombia por el pase a la final del Mundial: hora, formaciones y tv
"Pincha o plomo": en la previa del clásico, un mural encendió la polémica en La Plata
Una goleada sin despeinarse en Miami
Mundial: seis selecciones lograron su clasificación
Zaniratto busca los once para el clásico del domingo
Policiales
Tras una pericia clave, la causa del incendio en el depósito de Aloise Tecno cambia de carátula y fiscalía
Terror en los automovilistas por un grupo de "tira piedras" en un transitado cruce de Tolosa
VIDEO. Insólito: así se frenó un partido de fútbol en La Plata en medio de una persecución a un delincuente
Susto y tensión en La Plata: un auto se prendió fuego en plena calle y las llamas alarmaron a todo el barrio
Voraz incendio destruyó tres colectivos en una empresa de Berazategui 
Información General
La ANMAT prohibió un aceite de oliva famoso
Los detalles de la obra hídrica clave para evitar inundaciones en el interior de la Provincia
Hace 85 años Chaplin desafió a Hitler: el estreno de "El gran dictador", la sátira que se burló del nazismo
Desastres naturales: alertan por su impacto económico
Buscan bajar la polución de la industria naviera
Espectáculos
Se apaga MTV y se cierra una era: del "video mató la radio" al "streaming calló a la tele musical"
¡Bombazo! Amaia Montero confirmó que vuelve a La Oreja de Van Gogh
Cómo fue el rating de MasterChef Celebrity en su segunda entrega
Se filtró la reacción del ex de Dai Fernández luego de la confirmación del romance entre la actriz y Nico Vázquez
La fortuna que deja Diane Keaton: más de 100 millones de dólares, quiénes serán sus herederos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla