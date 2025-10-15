Tras una pericia clave, la causa del incendio en el depósito de Aloise Tecno cambia de carátula y fiscalía
El candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, Diego Santilli, reconoció que es una situación “difícil” hacer campaña en la Provincia con el nombre de José Luis Espert en la boleta, pero confió en recortar la diferencia de casi 14 puntos que el peronismo obtuvo en territorio bonaerense en los comicios del 7 de septiembre y para ese objetivo juzgó clave “que no nos venza la apatía ni la indiferencia porque entonces vuelve el pasado”.
El “Colorado”, que finalmente quedó a la cabeza de la nómina de LLA aunque su nombre aparecerá tercero, estuvo este miércoles en La Plata donde encabezó un almuerzo con empresarios locales de distintos rubros en un restaurante de City Bell, mantuvo una reunión con trabajadores informales y luego encabezó un plenario del PRO en el Teatro Bar, en 43 entre 7 y 8.
Acompañado del presidente de su partido en la Provincia, Cristian Ritondo, Santilli sostuvo que “veo como una oxigenación, un respaldo” en sus recorridas, y señaló que “tenemos que recuperar porque el peronismo hizo su techo, sacó 200.000 votos más que en la elección del 2021. Nosotros tenemos que procurar que de esos 4 millones que no fueron a votar, 1.900.000 que solían votar a Libertad Avanza y a Juntos por el Cambio, y que están ahí, esta vez vayan”.
En ese marco, Ritondo hizo una cerrada defensa del gobierno de Javier Milei. “Estamos a mitad de camino, en el camino de la transformación. Hoy hemos acomodado la macroeconomía, el mundo nos empezó a mirar. El gesto de Estados Unidos tiene que ver con la consecuencia de una política y el esfuerzo que están haciendo los argentinos que no quieren volver atrás. Ya una vez nos pasó que los argentinos cambiaron y después vinieron los Albertos, los Cristina y terminamos con el 52% de pobreza en la Argentina y una hiperinflación golpeando la puerta. No volvemos a hacer eso”, afirmó.
"Hoy necesitamos tener diputados para seguir hacendo cambios, no como pasa hoy que en las sesiones nos ponen palos en la rueda. Hay un sector muy grande en la política argentina, principalmente el kirchnerismo, que piensa que cuanto peor, mejor; cuando peor le va al gobierno mejor es para ellos, pero es peor para los argentinos”, apuntó.
