Tierras raras: advertencia de EE UU a China

La casa por la ventana: ahora EE UU promete U$S40.000 millones para "rescatar" a Argentina
La casa por la ventana: ahora EE UU promete U$S40.000 millones para "rescatar" a Argentina
Entre el pragmatismo y el riesgo: por qué el mundo financiero apoya a Argentina
¡Atención! Demoras en el Tren Roca que une La Plata con Constitución: ¿qué pasó?
“Hells Angels”, capítulo 2: viaje escolar a Berazategui y el sábado en Berisso
Irrumpió armado en una pizzería de La Plata y desató el terror entre los clientes
Clásico platense: el rol de favorito está claro, pero la imprevisibilidad del fútbol deja vivo el suspenso
¡Vamos los pibes! La Sub 20, finalista: Argentina le ganó a Colombia, sacó chapa y sueña
La cocina de Maxi, ¿se quedó sin gas?: López dejó “MasterChef”
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
La Dama de Hierro… ¿con corazón de fuego?: los romances secretos y el costado "sexy" de Margaret Thatcher
La tapa de EL DIA de Estudiantes Campeón del Mundo 1968, el regalo perfecto
Sol y mosquitos: advierten sobre el uso de protector y repelente
Santilli en La Plata: dijo que es “difícil” hacer campaña con Espert en la boleta
EE UU intervino en el mercado argentino y el dólar cerró con leve baja
La Provincia baja a 40 años la edad para indicar la primera mamografía
Colapso del depósito de Aloise: descartan el ataque intencional
Los números de la suerte del jueves 16 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
Hipotecados UVA de La Plata denuncian cobros indebidos y exigen devoluciones millonarias
Meridiano V: agenda recargada para este fin de semana, con entrada libre y gratuita
El IPS confirmó cuándo cobran sus haberes de octubre los jubilados bonaerenses
Dónde voto: consultá aquí el padrón definitivo para las elecciones del 26 de octubre
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, cuestionó las medidas de Pekín que limitan la salida de minerales y pidió a sus aliados diversificar las cadenas de suministro
El conflicto comercial entre Estados Unidos y China sumó un nuevo capítulo, luego de que Pekín impusiera restricciones adicionales a la exportación de tierras raras, minerales esenciales para la fabricación de imanes utilizados en industrias clave como la automotriz, la electrónica y la defensa. La respuesta de Washington no se hizo esperar: el secretario del Tesoro, Scott Bessent, calificó la medida como un gesto de “coerción económica” y llamó a las potencias aliadas a actuar de forma coordinada.
“Esto debería ser una señal clara para nuestros aliados de que debemos trabajar juntos, y juntos trabajaremos”, afirmó Bessent durante una conferencia de prensa en el marco de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Según el funcionario, el paso dado por China representa “una amenaza global” que obliga a los países occidentales a repensar su dependencia de las cadenas de suministro dominadas por Pekín.
Bessent insistió en que el objetivo de Washington no es el “desacoplamiento” económico —una ruptura total de vínculos—, sino una estrategia de “reducción de riesgos y diversificación” de las fuentes de materias primas críticas. “No queremos desacoplarnos. Deberíamos trabajar juntos para reducir riesgos y diversificar nuestras cadenas de suministro lejos de China lo más rápido posible”, enfatizó.
El ministro estadounidense habló pocos días después de que el gobierno chino anunciara nuevos controles sobre la exportación de tecnologías y productos relacionados con tierras raras, en una medida que muchos analistas interpretan como respuesta a las restricciones impuestas por Washington al acceso chino a semiconductores avanzados.
Por su parte, el representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, acompañó la postura de Bessent y fue aún más tajante. “Esto no se trata solo de Estados Unidos. El anuncio de China no es más que un intento de apoderarse de la cadena de suministro global”, declaró. “Este movimiento no es una represalia proporcional. Es un ejercicio de coerción económica sobre todos los países del mundo”, agregó.
Las tierras raras, aunque su nombre pueda sugerir lo contrario, no son escasas, pero su procesamiento es complejo y costoso. China domina más del 80% del mercado mundial, una posición que le otorga un poder estratégico en sectores de alta tecnología y defensa. Estados Unidos y sus socios del G7 han intentado en los últimos años impulsar proyectos alternativos de extracción y refinación, pero los avances han sido limitados.
LE PUEDE INTERESAR
Hamás entregó más cuerpos de rehenes
LE PUEDE INTERESAR
Wall Street cerró con una nota positiva
La disputa se produce en un momento de creciente fragilidad en la tregua comercial entre ambas potencias. Las tensiones, que se habían moderado tras los primeros acuerdos firmados en 2024, volvieron a escalar con la segunda presidencia de Donald Trump. Durante su primer mandato, los aranceles recíprocos llegaron a niveles de tres dígitos, afectando miles de productos de ambos países.
Actualmente, Washington y Pekín mantienen un entendimiento temporal que expira a principios de noviembre. Sin embargo, la situación podría deteriorarse nuevamente: Trump ya adelantó que evalúa imponer un arancel adicional del 100% a los bienes provenientes de China si no se alcanzan compromisos “claros y verificables” sobre el comercio de minerales estratégicos.
La disputa por las tierras raras, lejos de ser un episodio aislado, refleja una batalla estructural por la hegemonía tecnológica y económica global, donde cada paso tiene repercusiones directas en los mercados internacionales y en el equilibrio geopolítico.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí