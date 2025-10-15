El domingo, con EL DIA elegí la opción que sale de lo común

Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

15 de Octubre de 2025 | 20:33

Dólar, corrupción, crímenes, inseguridad. Es necesario contar todo pero a veces, agota. Por eso, EL DIA llega los domingos con una propuesta diferente: exhibir lo que otros medios no.

La edición del próximo domingo de EL DIA viene recargada y con varios temas de interés:

• El pan de grupo escombros derramará migas en Recoleta

El grupo, comandado por Rayo Puppo, participará de una muestra junto a Marta Minujín y Víctor Grippo, entre otros.

El artículo completo, este domingo en EL DIA.

• El bluetoothing: el peligro de inyectarse la sangre (y droga) de otro

La práctica de consumo en la que las personas se inyectan con restos de otros usuarios, preocupa a la comunidad internacional por su potencial de transmisión de VIH. Qué dicen especialistas.

El artículo completo, este domingo en EL DIA.

• Día de la Madre: seis películas imperdibles para reír, llorar y reflexionar sobre la maternidad

Historias de madres que inspiran y pueden verse a través del streaming. Risas, acción y emoción en una variedad de películas con realidades muy diversas.

El artículo completo, este domingo en EL DIA.

Y además, el suplemento de Economía Dominical y Séptimo Día, sumado a toda la información política, local, deportiva y policial.

