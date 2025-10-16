Jueves con Sol y máxima de 28º en La Plata: ¿cuándo llegarían las lluvias?

La jornada de este jueves se presenta soleada y templada en La Plata, con una temperatura máxima que rondará los 28 grados, ideal para disfrutar al aire libre. Sin embargo, el buen tiempo podría tener los días contados, ya que se espera un cambio en las condiciones meteorológicas para mañana viernes, cuando podrían regresar las lluvias y el descenso de la temperatura.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que el jueves con cielo mayormente nublado durante toda la jornada.

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 18 grados de mínima y 28 de máxima.

Cómo sigue el tiempo en La Plata y alrededores

En ese sentido, mañana viernes podría registrar clima inestable: cielo mayormente nublado, con probabilidad de lluvias aisladas en la mañana; junto a marcas térmicas de entre 15 y 23 grados.

Para el sábado se espera nuevamente buen clima, con cielo algo nublado durante toda la jornada; junto con temperaturas de entre 10 y 22 grados.