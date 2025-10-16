Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Salió hoy la nueva tarjeta del Cartonazo | Pozo de $4.000.000, línea de $300 mil y la chance de un auto 0 KM

La Ciudad

Cuenta DNI del Banco Provincia: jueves de descuento en un supermercado de La Plata

Cuenta DNI del Banco Provincia: jueves de descuento en un supermercado de La Plata
16 de Octubre de 2025 | 07:49

Escuchar esta nota

En octubre 2025 llegaron nuevas oportunidades para ahorrar con Cuenta DNI: la billetera digital del Banco Provincia ofrece promociones pensadas para acompañar el consumo cotidiano y también las fechas especiales.

Este mes, se destaca una promoción especial para celebrar el Día de la Madre, con un 30% de descuento en gastronomía durante el fin de semana del 18 y 19 de octubre. Además, siguen las promos en supermercados, librerías, perfumerías y otros rubros esenciales.  

Descuento en supermercados

Este jueves, viernes y sábado con Cuenta DNI se puede ahorrar en una cadena de supermercados de La Plata. Se trata de ChangoMas, que ofrece hoy un 20% de descuento.

Además, los días jueves, viernes y sábados los descuentos estarán en Chango Mas, que ofrece un 20% de descuento con la misma aplicación.   

La promo es sin tope de reintegro y con devolución en el momento. Además es acumulable con productos en oferta, según se informó.

Una por una, todos las promos de Cuenta DNI

A continuación, el detalle completo de cada beneficio, con los topes de reintegro y los montos necesarios para aprovecharlos al máximo: 

LE PUEDE INTERESAR

Jueves con Sol y máxima de 28º en La Plata: ¿cuándo llegarían las lluvias?

LE PUEDE INTERESAR

¡Atención! Demoras en el Tren Roca que une La Plata con Constitución: ¿qué pasó?

• Especial Día de la Madre: 30% de descuento, el sábado 18 y el domingo 19 de octubre en comercios del rubro Gastronomía, con tope de $8.000 por persona, que equivalen a $26.700 en consumos. 

• Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos.  

• Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 11 de octubre, con tope de $6.000 por persona, que se alcanzan con $17.000 en consumos.  

• Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).  

• Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000 en cconsumos).  

• Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.  

• Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.  

• Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.   

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“Hells Angels”, capítulo 2: viaje escolar a Berazategui y el sábado en Berisso

Entre el pragmatismo y el riesgo: por qué el mundo financiero apoya a Argentina

Estudiantes, con dudas para el crucial clásico contra Gimnasia: ¿a quiénes espera Eduardo Domínguez?

Zaniratto y la difícil tarea de armar el once de Gimnasia: ¿qué futbolistas jugarán ante Estudiantes?

Irrumpió armado en una pizzería de La Plata y desató el terror entre los clientes

Jueves con Sol y máxima de 28º en La Plata: ¿cuándo llegarían las lluvias?

La cocina de Maxi, ¿se quedó sin gas?: López dejó “MasterChef”

¡Atención! Demoras en el Tren Roca que une La Plata con Constitución: ¿qué pasó?
+ Leidas

“Hells Angels”, capítulo 2: viaje escolar a Berazategui y el sábado en Berisso

Santilli en La Plata: dijo que es “difícil” hacer campaña con Espert en la boleta

Zaniratto y la difícil tarea de armar el once de Gimnasia: ¿qué futbolistas jugarán ante Estudiantes?

La Dama de Hierro… ¿con corazón de fuego?: los romances secretos y el costado "sexy" de Margaret Thatcher

Clásico platense: el rol de favorito está claro, pero la imprevisibilidad del fútbol deja vivo el suspenso

Estudiantes, con dudas para el crucial clásico contra Gimnasia: ¿a quiénes espera Eduardo Domínguez?

El volcán del drama, clásico también en La Plata

Irrumpió armado en una pizzería de La Plata y desató el terror entre los clientes
Últimas noticias de La Ciudad

Jueves con Sol y máxima de 28º en La Plata: ¿cuándo llegarían las lluvias?

¡Atención! Demoras en el Tren Roca que une La Plata con Constitución: ¿qué pasó?

Salió hoy la nueva tarjeta del Cartonazo: pozo de $4.000.000, línea de $300 mil y la chance de un auto 0 KM

La Provincia baja a 40 años la edad para indicar la primera mamografía
Deportes
Clásico platense: el rol de favorito está claro, pero la imprevisibilidad del fútbol deja vivo el suspenso
Estudiantes, con dudas para el crucial clásico contra Gimnasia: ¿a quiénes espera Eduardo Domínguez?
Zaniratto y la difícil tarea de armar el once de Gimnasia: ¿qué futbolistas jugarán ante Estudiantes?
Una pintura polémica en la previa del clásico
Marruecos, el último peldaño para llegar al título
Espectáculos
Nicolás Vázquez volvió a hablar de su relación con Dai Fernández: “Me siento...”
Se supo: filtran cuándo se estrena la temporada 3 de "Envidiosa"
Liam Payne: una muerte rodeada de preguntas
Golpe al corazón: la música dejará de sonar en MTV
“Unos pocos globos dorados”: sobrevivir al desencanto
Policiales
“Todo fue por justicia”: la escalofriante frase del femicida Laurta
Colapso del depósito de Aloise: descartan el ataque intencional
Irrumpió armado en una pizzería de La Plata y desató el terror entre los clientes
Le roban a una pareja que dormía y sin despertarla
Un penitenciario acusado de abuso resultó inocente
Información General
Repudio total: un adolescente se disfrazó de una mujer abusada en su viaje de egresados en Bariloche
Los números de la suerte del jueves 16 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
Alerta de la ONU: récord de CO2 en la atmósfera
Descubren uno de los dinosaurios más antiguos
¿Quién prende fuego a la Amazonía brasileña?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla