La cocina de Maxi, ¿se quedó sin gas?: López dejó “MasterChef”

Lo que fue anunciado con bombos y platillos, el plato fuerte de “MasterChef”, se cayó en picada, al menos, momentáneamente. Es que Maxi López, tal vez el participante que más expectativas causa en esta nueva edición del reality de cocina, abandonó las grabaciones para irse de urgencia a Europa. ¿Volverá?

Aunque las versiones se cruzan, entre los que dicen que fue una estrategia premeditada y otros que aseguran que no volverá, Wanda Nara trajo tranquilidad. Ayer, a través de una comunicación con Juan Etchegoyen para Mitre Live, aseguró que se fue “solo por una semana”.

Al parecer, el ex marido de la conductora, con quien ya tuvo sus primeros y simpáticos cruces en la primera y segunda emisión del reality de Telefé, pidió un permiso excepcional para volver a Suiza debido al accidente doméstico que sufrió su pareja, Daniela Christiansson, embarazada de siete meses, y al cuidado de la pequeña hija que tiene en común: Elle.

Y aunque López está muy contento con su participación en el show, algo que fue acordado con Christiansson y con sus hijos, no dudó en ir a cuidar a la joven modelo sueca que ayer rompió el silencio.

Protagonista involuntaria por esta participación de Maxi en el programa de su ex, Daniela se refirió a los rumores de crisis con el ex futbolista: “No, no estoy enojada. Sé bien cuáles son los objetivos de Maxi al estar lejos de nosotras en estos momentos, incluso estando yo embarazada. Las razones son importantes y sus objetivos más grandes de los que muchos pueden imaginar. Hay toda una estrategia detrás y él conoce bien los límites. Sé que jamás haría algo que pudieran ponernos en riego o hacernos mal. Tomamos juntos la decisión de hacer este sacrificio y vivir esta distancia por un tiempo”, explicó.

Aunque dijo que no es fácil la distancia, Christiansson aseguró que “me pone feliz verlo disfrutar de sus hijos, que lo necesitan, y poder pasar tiempo con su familia y amigos“.

De paso aclaró que no tiene ningún problema con Wanda, “hay paz”, dijo, y contó que estaba con su pequeña hija esperando a Maxi en el aeropuerto de Suiza, a donde aterrizó ayer al mediodía. La modelo también se encargó de decir que sería “por una semana” al compartir una foto de López con la pequeña. Más tarde mostró en sus redes cómo la nena miraba a su papá en televisión.

Y mientras Maxi está en Suiza, las grabaciones del reality siguen. Según trascendió, Marley lo reemplazará durante esta semana.