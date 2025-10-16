Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Nicolás Vázquez volvió a hablar de su relación con Dai Fernández: “Me siento...”

Nicolás Vázquez volvió a hablar de su relación con Dai Fernández: “Me siento...”
16 de Octubre de 2025 | 07:41

Después de semanas de rumores y especulaciones, Nicolás Vázquez confirmó que está comenzando una relación con Dai Fernández, con quien fue vinculado en los últimos días.

En una entrevista en “Sálvese quien pueda”, el actor se mostró reflexivo y se sinceró al hablar de esta nueva etapa sentimental: “Estamos bien, estoy tratando de procesarlo también. Es algo de muy poquitos días y estoy tratando de sentirme bien y de que esté todo ordenado”.

Vázquez explicó que si fuera por él, no habría hecho pública la relación todavía, pero que prefirió hablar para evitar especulaciones: “Si fuera por mí, no hubiera dicho nada porque es algo muy de dos, que está empezando, con alguien que estoy conociendo desde otro lugar. Pero tampoco puedo negar algo que estoy viviendo, porque si mañana me ves caminando con ella, sería mentiroso y no quiero eso”, aseguró.

El actor reconoció que quiere llevar esta historia lejos del ruido mediático: “La próxima relación mía quiero que sea para adentro. Se me va a ver un poco más aburrido, pero aprendí que cuando abrís esa puerta, después cuesta cerrarla y hay que hacerse cargo de eso”.

Sobre cómo se siente en este momento personal, Vázquez fue honesto: “Hace cuatro meses y medio la estaba pasando mal, y ahora me estoy sintiendo bien. Es muy reciente, muy nuevo, pero me da felicidad. Puede ser que sea algo que dure poco, o algo fuerte, eso lo dirá el tiempo. Me siento bien, y eso ya es mucho”.

Cuando le preguntaron si sentía que este vínculo podría convertirse en una relación seria, el actor respondió sin vueltas: “Ojalá, no sé, es muy pronto. No pensé que me iba a pasar en este momento, pero me está pasando, y me lo estoy permitiendo”.

Qué dijo Nico Vázquez de Gime Accardi

Consultado por su ex pareja, Gimena Accardi, con quien compartió casi dos décadas de relación, Nico fue categórico y respetuoso: “Nunca me vas a escuchar hablando mal de Gime, y me animo a decirte que nunca la vas a escuchar a ella hablando mal de mí. Si después me equivoco, bueno, Dios me lo hará saber”.

También reveló que ambos hablaron sobre la situación con madurez: “Creo que lo mejor para todos es que cada uno esté bien y eso es lo que hablamos con Gime”.

Sobre Dai Fernández, Vázquez aclaró que su vínculo nació desde una amistad que fue cambiando con el tiempo: “Mi amistad con Dai y la de ella conmigo fue real hace un año  como también es real lo que nos pasa ahora, pero en otras circunstancias. Es la vida misma, no podés elegir lo que te pasa”.

Nicolás Vázquez cerró la nota confirmando lo que muchos intuían: “Estamos empezando algo y me siento bien que no es poca cosa”.

