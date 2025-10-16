Alerta de la ONU: récord de CO2 en la atmósfera

Los expertos hablan de la mayor suba de CO2 desde que comenzaron las mediciones en 1957 / Freepik

La concentración de dióxido de carbono en la atmósfera registró el año pasado un aumento sin precedentes producto de las actividades humanas e incendios forestales, advirtió ayer la ONU, que pidió acciones urgentes para reducir las emisiones.

“En 2024 la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera experimentó un incremento sin precedentes y marcó un nuevo máximo”, indicó la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en un informe.

Se trata del “mayor incremento desde que comenzaron las mediciones modernas en 1957”, agregó esta agencia de la ONU.

La OMM precisó que los nuevos récords fueron alcanzados por los tres principales gases de efecto invernadero: el CO2, el metano (CH4) y el óxido nitroso (N20).

En su informe anual, la agencia de la ONU señaló como responsables de estos aumentos las emisiones continuas de CO2 provenientes de las actividades humanas y el incremento de los incendios forestales.

También citó la reducción de la absorción de CO2 por parte de “sumideros”, como los ecosistemas terrestres y los océanos, lo que amenaza con convertirse en un “círculo vicioso” climático.

El año pasado también fue el más caluroso jamás registrado, superando el anterior récord de 2023, recordó la OMM.

Y, “a medida que aumenta la temperatura mundial, los océanos absorben menos CO2, porque cuanto mayor es la temperatura, menor es la solubilidad de este gas. Por otro lado, tampoco puede obviarse la influencia de otros factores en los sumideros terrestres, como la posibilidad de sequías más persistentes”.

Del mismo modo, “el calor retenido por el CO2 y otros gases de efecto invernadero sobrealimenta nuestro clima y multiplica los fenómenos meteorológicos extremos”, declaró en un comunicado la secretaria general adjunta de la agencia, Ko Barrett.

“En consecuencia, reducir las emisiones es esencial, no solo para nuestro clima, sino también para la seguridad de las economías y el bienestar de las comunidades”, añadió.

El 21º Boletín anual de la OMM sobre Gases de Efecto Invernadero se publica en vísperas de la COP30, conferencia sobre el clima que se celebrará del 10 al 21 de noviembre en Belém, Brasil.

Las tasas de aumento del CO2 se han triplicado desde la década de 1960, pasando de un aumento medio de 0,8 ppm (partes por millón) al año a 2,4 ppm al año en la década 2011-2020. De 2023 a 2024, la concentración media mundial de CO2 aumentó en 3,5 ppm, detalló la organización, lo que supone un incremento del 152% con respecto a los niveles preindustriales (anteriores a 1750).

En cuanto al metano, la concentración media mundial en 2024 era de 1.942 partes por mil millones (ppmm). Esto supone un aumento del 266% con respecto a la era preindustrial.