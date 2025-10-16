Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |El DT sigue evaluando nombres para el partido del domingo

Estudiantes, con dudas para el crucial clásico contra Gimnasia: ¿a quiénes espera Eduardo Domínguez?

La intención del entrenador es esperar a Meza y también darle un lugar a Neves en el mediocampo. También podría sorprender con la inclusión de Farías. Las opciones que evalúa

Estudiantes, con dudas para el crucial clásico contra Gimnasia: ¿a quiénes espera Eduardo Domínguez?

santiago ascacibar, una de las fijas para el domingo / prensa edlp

16 de Octubre de 2025 | 05:07
Edición impresa

Estudiantes sigue con la preparación para el clásico del domingo ante Gimnasia, que se jugará a las 15 en UNO. Eduardo Domínguez mantiene algunas dudas en sectores claves, pero tiene en mente una base para buscar tres puntos que son necesarios.

Hay nombres como Fernando Muslera, Santiago Ascacibar, Cristian Medina y Guido Carrillo que tienen su lugar asegurado para enfrentar al Lobo y que formarán la base del equipo.

Después, hay nombres en los que piensa el entrenador para que jueguen desde el arranque. Uno de ellos es Eric Meza, quien sigue buscando llegar en plenitud al clásico. El lateral sigue sin estar al 100% de una molestia muscular, por lo que la evaluación de hoy va a ser clave para terminar de definir si puede estar o no desde el inicio. En caso de no estar en las máximas condiciones, seguirá Román Gómez en el lateral derecho.

Después, el buen nivel de Neves genera dudas en Domínguez, que lo quiere incluir en el mediocampo para la creación de juego. Sin embargo, en caso de decidir por la inclusión del uruguayo, deberá resolver quién saldrá.

Uno de los nombres podría ser Mikel Amondarain, ya que en ese caso sería puesto por puesto. Pero también, podría resignar un atacante como Fabricio Pérez o Tiago Palacios, quienes fueron titulares en los últimos encuentros del equipo.

El juvenil mostró mucho desequilibrio, sobre todo en los partidos ante Newell’s y Barracas Central. Mientras que el nacionalizado uruguayo no mostró su mejor versión en el último tiempo, pero sigue siendo una pieza importante en la estructura ofensiva del Pincha.

Zaniratto y la difícil tarea de armar el once de Gimnasia: ¿qué futbolistas jugarán ante Estudiantes?

Una pintura polémica en la previa del clásico

Otra posibilidad que evalúa Domínguez es la inclusión de Facundo Farías, uno de los futbolistas por el que más apostó desde su llegada. Si bien el ex Colón no pudo destacarse en ningún encuentro, para el DT es un jugador a recuperar. Y en caso de incluirlo, también podría reemplazar a Pérez o Palacios. Por lo pronto, el plantel vuelve a entrenar hoy en City Bell, donde el DT busca despejar las dudas.

PIENSA EN EL RETORNO

Uno de los que trabaja a contrarreloj para volver lo más rápido posible es Joaquín Tobio Burgos, quien se recupera de una fractura de pelvis.

Si bien no llegará al clásico, su intención es poder sumar minutos antes de fin de año, por lo que apunta a volver para el partido ante Argentinos, por la última fecha de la fase regular del Clausura.

 

