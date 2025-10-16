Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Salió hoy la nueva tarjeta del Cartonazo | Pozo de $4.000.000, línea de $300 mil y la chance de un auto 0 KM

Deportes |De cara al clásico del domingo contra el Pincha

Zaniratto y la difícil tarea de armar el once de Gimnasia: ¿qué futbolistas jugarán ante Estudiantes?

Una de las disyuntivas que se le presenta al técnico es qué nombres formarán la zaga central ¿Entran Pintado y Giampaoli?

Zaniratto y la difícil tarea de armar el once de Gimnasia: ¿qué futbolistas jugarán ante Estudiantes?

juan de dios pintado podría regresar al equipo titular / eldia

16 de Octubre de 2025 | 05:06
Edición impresa

Quedan pocos días para que se juegue la edición 171 del clásico platense, y en ese contexto, el entrenador de Gimnasia, Fernando Zaniratto, que asumió en reemplazo de Alejandro Orfila, tendrá por delante apenas unas prácticas para poder ensamblar el once titular que visitará el domingo a Estudiantes, en UNO.

Se sabe que el equipo mens sana se juega la permanencia en la máxima categoría en el fútbol argentino, en las cuatro fechas que le quedan al torneo Clausura, y uno de ellos es justamente el clásico, que llega en un momento convulsionado para el Lobo, que vive horas de turbulencia en lo institución y también en lo deportivo, después de la salida traumática del Alejandro Orfila.

Bajo esos parámetros, Fernando Zaniratto, el técnico que conduce a la Reserva, pero que ahora deberá ocupar el lugar que dejó vacante el uruguayo, tendrá en sus manos la difícil tarea de armar el mejor once que tiene para buscar un resultado valioso en su enfrentamiento contra Estudiantes.

Son varias las preguntas que muchos se formulan con relación a cómo formaría el equipo. Por ahora no hay indicios, aunque las principales dudas aparecen en la zona defensiva.

Sin dudas que a Gimnasia se le ha hecho cuesta arriba afirmarse en defensa, un lugar de la cancha que no permite errores, y más con lo que se juega el equipo.

Para el trascendental partido del domingo, Zaniratto podrá contar con la vuelta de Renzo Giampaoli, ya recuperado de su dolencia. El ex Boca podría tener un lugar en el equipo, aunque todo va a depender de cómo responde en las próximas prácticas.

LE PUEDE INTERESAR

Una pintura polémica en la previa del clásico

LE PUEDE INTERESAR

Marruecos, el último peldaño para llegar al título

De confirmarse el regreso de GIampaoli, el que podría dejar el equipo es Germán Conti, que justamente ante Talleres, en la fecha pasada, fue reemplazado por el uruguayo Enzo Martínez.

Otro de los interrogantes que circula fuerte por Estancia Chica está puesto en el lateral por la derecha. Alejandro Orfila tomó la decisión de darle minutos a Fabricio Corbalán por sobre Juan de Dios Pintado, de los pocos que ha mostrado algo distinto desde que llegó a la institución.

Pero con Zaniratto al frente del equipo, es posible que vuelva para atrás en aquella decisión y reincopore al jugador uruguayo, que no está atravesando por su mejor momento futbolístico.

Lo cierto de todo es que Zaniratto tiene poco tiempo por delante. Y con un partido tan importante como el que se le viene.

En los próximos entrenamientos, el entrenador deberá tomar determinaciones importantes a la hora de conformar el equipo. Un buen resultado ante el rival de toda la vida, no sólo podría significar asegurarse la permanencia, sino también un enorme envión anímico para encarar el resto del Clausura con otras expectativas.

LA PRÁCTICA DE AYER

De acuerdo a lo que se informó, el plantel realizó una activación y entrada en calor en el gimnasio. Luego, bloque de ejercicios físicos.

La mañana continuó con activación con pelota en cancha 2, ejercicio de presión y transición en espacios reducidos del que formaron parte dos grupos de trabajo rotativos. Y se cerró la jornada de trabajo con definición.

Hoy, el entrenamiento comenzará a partir de las 9:30.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

¿Qué necesita el Lobo para asegurar la permanencia?

Empleados del club cobraron una parte de la deuda

Castro podría ser titular tras haber sido borrado
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“Hells Angels” en La Plata, capítulo 2: viaje escolar a Berazategui y el sábado en Berisso

Entre el pragmatismo y el riesgo: por qué el mundo financiero apoya a Argentina

Estudiantes, con dudas para el crucial clásico contra Gimnasia: ¿a quiénes espera Eduardo Domínguez?

Zaniratto y la difícil tarea de armar el once de Gimnasia: ¿qué futbolistas jugarán ante Estudiantes?

Irrumpió armado en una pizzería de La Plata y desató el terror entre los clientes

Jueves con Sol y máxima de 28º en La Plata: ¿cuándo llegarían las lluvias?

La cocina de Maxi, ¿se quedó sin gas?: López dejó “MasterChef”

¡Atención! Demoras en el Tren Roca que une La Plata con Constitución: ¿qué pasó?
+ Leidas

“Hells Angels” en La Plata, capítulo 2: viaje escolar a Berazategui y el sábado en Berisso

Zaniratto y la difícil tarea de armar el once de Gimnasia: ¿qué futbolistas jugarán ante Estudiantes?

Un candidato a diputado nacional murió en vivo durante un debate en streaming

Repudio total: un adolescente se disfrazó de una mujer abusada en su viaje de egresados en Bariloche

Irrumpió armado en una pizzería de La Plata y desató el terror entre los clientes

Estudiantes, con dudas para el crucial clásico contra Gimnasia: ¿a quiénes espera Eduardo Domínguez?

Clásico platense: el rol de favorito está claro, pero la imprevisibilidad del fútbol deja vivo el suspenso

Jueves con Sol y máxima de 28º en La Plata: ¿cuándo llegarían las lluvias?
Últimas noticias de Deportes

Clásico platense: el rol de favorito está claro, pero la imprevisibilidad del fútbol deja vivo el suspenso

Estudiantes, con dudas para el crucial clásico contra Gimnasia: ¿a quiénes espera Eduardo Domínguez?

Una pintura polémica en la previa del clásico

Marruecos, el último peldaño para llegar al título
La Ciudad
Vecinos de barrio Norte, indignados por una ola incendiaria en plena calle
El estudio musical comunal ya es una realidad: revelaron quiénes serán los primeros en grabar
Por un simulacro de emergencia recomiendan evitar la zona de 60 y 122
Cuenta DNI del Banco Provincia: jueves de descuento en un supermercado de La Plata
Jueves con Sol y máxima de 28º en La Plata: ¿cuándo llegarían las lluvias?
Policiales
“Todo fue por justicia”: la escalofriante frase del femicida Laurta
Colapso del depósito de Aloise: revelan cómo arrancó el fuego y descartan el ataque intencional
Irrumpió armado en una pizzería de La Plata y desató el terror entre los clientes
Le roban a una pareja que dormía y sin despertarla
Un penitenciario acusado de abuso resultó inocente
Política y Economía
Revés de la Justicia a Espert: la causa por lavado de dinero no pasará a Comodoro Py
El embajador en Washington dijo que el acuerdo comercial entre Argentina y EEUU "es muy importante"
Pergamino: el girasol confitero avanza como opción productiva en la región
Pergamino: el Municipio insiste en cuidar los contenedores de residuos
Bragado: destacada participación de Chivilcoy en la 54ª Fiesta Nacional del Caballo
Espectáculos
VIDEO. “La bondiola de Wanda”: otra noche picante con Maxi López en MasterChef, con guiño a Mauro Icardi
Nicolás Vázquez volvió a hablar de su relación con Dai Fernández: “Me siento...”
Se supo: filtran cuándo se estrena la temporada 3 de "Envidiosa"
Liam Payne: una muerte rodeada de preguntas
Golpe al corazón: la música dejará de sonar en MTV

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla