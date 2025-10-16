Quedan pocos días para que se juegue la edición 171 del clásico platense, y en ese contexto, el entrenador de Gimnasia, Fernando Zaniratto, que asumió en reemplazo de Alejandro Orfila, tendrá por delante apenas unas prácticas para poder ensamblar el once titular que visitará el domingo a Estudiantes, en UNO.

Se sabe que el equipo mens sana se juega la permanencia en la máxima categoría en el fútbol argentino, en las cuatro fechas que le quedan al torneo Clausura, y uno de ellos es justamente el clásico, que llega en un momento convulsionado para el Lobo, que vive horas de turbulencia en lo institución y también en lo deportivo, después de la salida traumática del Alejandro Orfila.

Bajo esos parámetros, Fernando Zaniratto, el técnico que conduce a la Reserva, pero que ahora deberá ocupar el lugar que dejó vacante el uruguayo, tendrá en sus manos la difícil tarea de armar el mejor once que tiene para buscar un resultado valioso en su enfrentamiento contra Estudiantes.

Son varias las preguntas que muchos se formulan con relación a cómo formaría el equipo. Por ahora no hay indicios, aunque las principales dudas aparecen en la zona defensiva.

Sin dudas que a Gimnasia se le ha hecho cuesta arriba afirmarse en defensa, un lugar de la cancha que no permite errores, y más con lo que se juega el equipo.

Para el trascendental partido del domingo, Zaniratto podrá contar con la vuelta de Renzo Giampaoli, ya recuperado de su dolencia. El ex Boca podría tener un lugar en el equipo, aunque todo va a depender de cómo responde en las próximas prácticas.

De confirmarse el regreso de GIampaoli, el que podría dejar el equipo es Germán Conti, que justamente ante Talleres, en la fecha pasada, fue reemplazado por el uruguayo Enzo Martínez.

Otro de los interrogantes que circula fuerte por Estancia Chica está puesto en el lateral por la derecha. Alejandro Orfila tomó la decisión de darle minutos a Fabricio Corbalán por sobre Juan de Dios Pintado, de los pocos que ha mostrado algo distinto desde que llegó a la institución.

Pero con Zaniratto al frente del equipo, es posible que vuelva para atrás en aquella decisión y reincopore al jugador uruguayo, que no está atravesando por su mejor momento futbolístico.

Lo cierto de todo es que Zaniratto tiene poco tiempo por delante. Y con un partido tan importante como el que se le viene.

En los próximos entrenamientos, el entrenador deberá tomar determinaciones importantes a la hora de conformar el equipo. Un buen resultado ante el rival de toda la vida, no sólo podría significar asegurarse la permanencia, sino también un enorme envión anímico para encarar el resto del Clausura con otras expectativas.

LA PRÁCTICA DE AYER

De acuerdo a lo que se informó, el plantel realizó una activación y entrada en calor en el gimnasio. Luego, bloque de ejercicios físicos.

La mañana continuó con activación con pelota en cancha 2, ejercicio de presión y transición en espacios reducidos del que formaron parte dos grupos de trabajo rotativos. Y se cerró la jornada de trabajo con definición.

Hoy, el entrenamiento comenzará a partir de las 9:30.