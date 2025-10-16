Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Se supo: filtran cuándo se estrena la temporada 3 de "Envidiosa"

Se supo: filtran cuándo se estrena la temporada 3 de "Envidiosa"
16 de Octubre de 2025 | 07:27

Escuchar esta nota

El gran furor de Netflix es “Envidiosa”, la serie argentina protagonizada por Griselda Siciliani, quien anoche se encargó de adelantar la fecha de estreno de la tercera temporada. 

Esta comedia argentina, de lo más visto de la plataforma, se centra en Victoria, interpretada por Siciliani, una mujer que atraviesa una crisis existencial al cumplir los 40 años. La producción cuenta con grandes y populares actores conocidos como Esteban Lamothe, Pilar Gamboa, Martín Garabal y Violeta Urtizberea, entre otros.

Luego del éxito de las primeras dos entregadas, Netflix aprovechó el Día de los Enamorados para anunciar que la tercera temporada ya estaba en producción.

Sin embargo, varios meses más tarde, fue la propia actriz la que le puso fecha, en una entrevista con Mario Pergolini. 

Cuándo se estrena la próxima temporada de Netflix

“Envidiosa” se encuentra disponible desde el miércoles 18 de septiembre del 2024, y en un puñado de días trepó a lo más alto del top 10 y se mantuvo durante varias semanas rompiendo todo tipo de récords. Luego, el miércoles 5 de febrero del 2025 llegaron 11 nuevos capítulos.

En tanto, según anticipó la propia protagonista, los nuevos capítulos de la tercera temporada se estrenarán en noviembre de este mismo año 2025.

De qué trata “Envidiosa”

Vicky, como la llaman sus amigos, ha construido su vida alrededor de una relación de larga duración con Daniel. Sin embargo, cuando se da cuenta de que todas sus amigas se casan y tienen hijos, comienza a cuestionar sus propias elecciones y a sentir una profunda envidia.

Harta de esperar, Victoria decide tomar las riendas de su vida y le plantea un ultimátum a Daniel: o se casan, o ella pone fin a la relación. A partir de este momento, Vicky se embarca en un viaje de autodescubrimiento, lleno de situaciones cómicas y momentos de reflexión, mientras intenta encontrar su lugar en el mundo y cumplir sus sueños.

El elenco de “Envidiosa”

Griselda Siciliani: Interpreta a Victoria Mori, la protagonista principal que atraviesa una crisis de los 40 y se cuestiona sus elecciones de vida.
Esteban Lamothe: Da vida a Matías, un personaje que aporta un giro inesperado a la vida de Vicky.
Pilar Gamboa: Interpreta a Carolina, una de las mejores amigas de Vicky.
Violeta Urtizberea: Da vida a Lu, otra de las amigas cercanas de Vicky.
Martín Garabal: Interpreta a Daniel Oribe, la pareja de larga data de Vicky.
Marina Bellati: Tiene un papel destacado en la serie, aunque su personaje específico puede variar.
Bárbara Lombardo: Interpreta a Melina, otro personaje importante en la trama.
Benjamín Vicuña: Hace una aparición especial como Nicolás, un personaje que genera revuelo en la vida de Vicky.

