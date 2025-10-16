¡Atención! Demoras en el Tren Roca que une La Plata con Constitución: ¿qué pasó?

Este jueves se transformó en otro día de complicaciones para los usuarios del Tren Roca. Es que el servicio que une La Plata con Constitución esta mañana se encontraba con demoras.

Según se informó, una "colisión" provocó que el ramal que va y viene a nuestra ciudad "circula limitado". Cerca de las 6 de la mañana se dio a conocer que hubo una "colisión con una persona en Berazategui", y es por eso que muchos tuvieron que buscar una alternativa de transporte para llegar a sus trabajos o bien a la escuela.

Ya pasadas las 7.30 se informaba que el servicio comenzaba a normalizarse, aunque lentamente. Es por eso que aún persistían las esperas en las estaciones de cabecera.