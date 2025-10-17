No queda ni buena onda: la decisión de Gimena Accardi luego del blanqueo de Nico Vázquez y Dai Fernández

A sólo tres meses de su separación de Gimena Accardi, Nico Vázquez se animó a contar que está empezando una nueva relación con Dai Fernández, su actual compañera de elenco en Rocky.

Pero, si bien el mencionado actor aclaró que se trata de algo muy reciente, admitió después de mucho tiempo, empezó a sentirse 'un poco mejor'.

Allí, Gimena Accardi aseguró que 'si Nico está bien, ella está bien' y que le desea lo mejor a los dos.

Por otra parte, le consultaron si no tenía sus dudas en torno a cuándo habían empezado a frecuentarse, pero la actriz respondió con seguridad: "No. Cero. Son amigos desde hace tiempo y se contuvieron mucho el último tiempo. Entiendo que ahí uno se puede enamorar o sentir cosas".

Finalmente, lo más importante es su evidente contradicción, entendiendo que lo que dijo en público no se corresponde con lo que hizo poco después.

Si bien dijo que "está todo bien con ambos", Gimena dejó de seguir a Dai en sus redes. Así, se detectó el movimiento virtual, lo que desató rumores en su círculo íntimo que aseguran que a Gimena le cambió mucho el humor desde que recibió la noticia.