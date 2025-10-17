Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos

Mensajes diarios y amenazas sexuales: la pesadilla de Soledad Largui, contada en primera persona

La periodista de A24 contó en detalle cómo un acosador la hostigó durante meses y reveló que incluso fue interceptada por el hombre a la salida de su trabajo

17 de Octubre de 2025 | 09:38

Soledad Largui revivió el calvario que vivió años atrás a causa de un acosador que la hostigó durante meses y que incluso fue interceptada por el hombre a la salida de su trabajo, en un duro testimonio donde visibilizó la violencia que sufren las mujeres que son figuras públicas. 

La periodista de A24 reaccionó al duro relato de su colega Agustina Peñalva, que conmocionó a numerosas personas y que la impulsó a contar su propia experiencia con un acosador: “Me impresionó un montón. Vi recién el video y me impresionó porque, sí, sentía que estaba un poco recordando lo que me había pasado a mí”,

“Me dio un poco de miedo. Fue muy incómodo para mi familia porque lo que esta persona me escribía venía con una carga violenta y agresiva muy fuerte”, recordó mientras estaba al aire con Marina Calabró y Rolando Barbano en A24.

En la misma línea, la periodista relató una situación que sufrió cuando salía de Radio Belgrano, donde compartia un programa junto a Débora Plager, en 2016: “Salgo con mi matecito, mi termo, voy al auto y se me cruza un hombre. Como nos pasa muchas veces, le sonrío y le digo: ‘Hola, ¿qué necesitás?’. Me mira y me dice: ‘Soledad, te vine a buscar’”.

Ante la intimidante situación, Largui recordó haber mantenido su compostura y le advirtió al acosador que había efectivos policiales cerca: “Le dije: ‘Mirá que del otro lado del vidrio hay un montón de policías mirando. Si grito, van a actuar’. Era mentira. Era sábado, no había nadie, pero se me ocurrió decirle eso”.

“Hice una cuadra y tuve que frenar porque me temblaban las piernas. Esa cara me quedó grabada. Me dijo: ‘Soy Gastón’ y me dio su apellido”, rememoró.

Luego de llegar a su casa y contarle la situación a su pareja, este le recomendó acudir a la policía para investigar al hombre. La investigación luego reveló que dicha persona estuvo esperándola en la radio desde temprano: “El programa era de nueve a once, y se lo veía desde las cinco esperándome en la puerta”.

Luego de revisar su casilla de mensajes en redes, los efectivos policiales encontraron alrededor de 500 mensajes provenientes de “Gastón”: “Me escribía todos los días. ‘Hola, mi amor, me gusta el color que te pusiste’. O ‘no me gustó lo que dijiste hoy, sé que me estabas hablando a mí’. Interpretaba que yo le mandaba mensajes al aire. Pasaron a amenazas. ‘Te voy a ir a buscar, vamos a hablar en serio’. Hasta que se volvieron horribles, con contenido sexual. Terminaban con frases como ‘hasta que sangres’”.

La Policía optó por brindarle una custodia personal que la acompaño por dos semanas. Cuando el hombre volvió a esperarla en la radio, los policías pudieron tomar acciones frente a la violenta situación: “Lo vi cuando lo estaban arrestando. Le decía a la policía: ‘No, pero ella nunca me dijo que no’”.

Según remarcó Largui, nunca respondió ni un solo mensaje proveniente de su acosador, aunque el sostenía que la periodista se comunicaba con él a través de sus intervenciones televisivas. Tras la detención, la Justicia le impuso una restricción de contacto pero no se le otorgó botón antipánico.

